Martial a “prié” de commencer par la victoire contre Man City

Erik ten Hag a déclaré qu’Anthony Martial avait “supplié” de commencer la victoire de Manchester United contre Manchester City, mais a dû être remplacé pour protéger l’attaquant contre d’autres blessures.

Martial a passé un test de condition physique samedi matin mais a été remplacé à la mi-temps lors de la victoire 2-1 de United à Old Trafford.

L’attaquant français est en proie à des blessures depuis le début de la saison, et Ten Hag, qui manque déjà d’options à l’attaque, a déclaré qu’il ne voulait pas risquer un autre sort sur la touche.

“J’espérais éviter qu’il ne se blesse, mais il se plaignait”, a déclaré Ten Hag.

“C’est pourquoi il ne s’est pas entraîné non plus dans la semaine et était un point d’interrogation [for the derby]. Nous avons décidé, et il a décidé aussi, de commencer. Il a supplié de commencer.

Anthony Martial a lutté contre les blessures cette saison pour Manchester United. Michael Regan/Getty Images

“Je savais que le départ serait si important dans ce match et il est vraiment bon en pressing et il est un très gros élément dans notre pressing. Mais j’avais besoin de réévaluer à la mi-temps car vous avez vu qu’il n’était pas capable d’aller 100% et c’est ce dont vous avez besoin.

“Aussi pour éviter qu’il ne se blesse, nous l’avons retiré, mais cela a également eu un impact négatif sur notre jeu après la mi-temps.”

Martial est évalué avant le voyage à Crystal Palace mercredi, tandis que Marcus Rashford est également évalué après avoir signalé un problème à l’aine à la fin de la première mi-temps contre City.

Le nouveau prêteur Wout Weghorst, qui a regardé le derby depuis les tribunes, est disponible après l’entraînement à Carrington lundi et pourrait commencer à Selhurst Park si Martial ou Rashford sont exclus.

“Je dois y penser”, a déclaré Ten Hag. “D’abord, installez-vous après ce match, tirez les bonnes conclusions, puis nous établirons un plan clair pour Palace.

“Bien sûr, j’en sais beaucoup sur Palace, nous les avons également affrontés en pré-saison et nous savons comment est leur équipe, mais je n’ai pas le plan total pour le moment. Nous pouvons construire le plan et préparer l’équipe de la bonne manière.”

United se rend à Palace sur un sommet après que sa victoire dans le derby les ait déplacés à moins d’un point de l’équipe de Pep Guardiola.

Ten Hag a encouragé ses joueurs à célébrer leur victoire sur City, mais a exhorté l’équipe à se recentrer rapidement alors qu’elle cherche à étendre sa série de victoires à 10 matchs. La dernière fois qu’ils ont réalisé une course similaire, c’était sous Sir Alex Ferguson en 2009.

“Je pense que chaque victoire doit être célébrée”, a déclaré Ten Hag. “Vous travaillez si dur pour un tel élan et chaque victoire est si grande dans le football de haut niveau et si vous ne pouvez pas célébrer, vous tuez également l’énergie.

“Nous devons donc célébrer mais après nous devons nous installer après 24 heures et passer au match suivant. Vous devez avoir le bon rythme tous les trois jours et nous devons livrer.

“Les joueurs doivent trouver le bon rythme d’un point de vue physique mais aussi mental – être prêts pour le prochain match.”