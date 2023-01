Martha Wainwright : “Ma décennie la plus heureuse est aussi ma plus triste – cette décennie”

Martha Wainwright, 46 ans, est une auteure-compositrice-interprète américano-canadienne, fille des musiciens folk Loudon Wainwright III et Kate McGarrigle et sœur du chanteur-compositeur Rufus Wainwright. Elle a dû travailler toute sa vie pour s’affirmer avec confiance avec des chansons d’une honnêteté perçante qui racontent les choses telles qu’elles sont – et comment c’était. Son page-turner désarmant d’un mémoire, Histoires que je pourrais regretter de vous avoir racontées, mêle stabilité et vulnérabilité.

Tout au long de votre vie, votre carrière a fait parler de vous dans votre contexte familial, est-ce une bénédiction ou une malédiction ?

J’avais l’habitude de le voir comme une malédiction, mais j’apprends à le prendre comme une bénédiction. La bénédiction est également venue comme une responsabilité après la mort de ma mère [in 2010]. Il y avait un vide créé par un grand artiste qui avait pris beaucoup de place dans ma vie, pour le meilleur ou pour le pire. Il n’y avait pas besoin de remplir ses chaussures spécifiquement, mais d’être à la hauteur de tout ce que je pouvais faire. Ce n’est pas que je dis que j’y suis parvenu…

Votre empressement à vous mettre en second vous a-t-il freiné ?

Quelqu’un m’a envoyé une photo de l’aéroport de Boston de mon livre à côté de De rechange. J’aurais aimé pouvoir envoyer la photo à mon père pour dire : au moins la mienne [childhood] c’était pas si mal que ça [laughs]. Il y a une hiérarchie dans les familles qui pousse les gens dans des rôles mais mon manque d’ego vient surtout de moi.

Diriez-vous qu’il s’agit d’une mauvaise estime de soi ?

Absolument. J’étais intimidé par les gens autour de moi – et par d’autres artistes. Il a fallu beaucoup de temps pour construire la confiance en soi. On m’a récemment envoyé une photo de moi à 13 ans avec Rufus à 16 ans – il était magnifique et remarquable. Je me sens chanceux de l’avoir eu – et de l’avoir encore – comme frère.

Rufus Wainwright, Kate McGarrigle et Martha Wainwright en 2009. Photographie : Sipa Press/Rex

Votre image de vous-même a tendance à être plus négative. Jamais la femme fatale ou la superbe blonde mais “bruyante, décalée, gentille”. Avez-vous du mal à vous voir comme les autres ?

Je suis toujours surpris de constater que j’ai été perçu comme un – je ne dirais pas un sex-symbol à part entière – mais que certaines personnes me trouvent attirant. Après mon divorce, à l’âge de 40 ans, les gens [suitors] est sorti de la menuiserie et j’ai pensé: wow…

Histoires que je pourrais regretter de vous avoir racontées est un grand titre – combien regrettes-tu ?

Les choses que je regrette m’ont amené à découvrir qui j’étais. Même les choses qui se sont avérées difficiles – ma carrière au début, le mariage, mon divorce très difficile…

Seriez-vous d’accord que le mariage est autant une question de chance qu’autre chose ?

Il y avait des choses à propos de moi qui m’ont amené à prendre des décisions malchanceuses. Mes parents étaient de mauvais parents donc ça n’a pas aidé [laughs]. J’ai appelé un ami de la famille, Chaim Tannenbaum, lors de mon divorce. J’ai dit que j’étais inquiète pour mes enfants et à propos de tout le temps qu’ils passeraient avec leur père et il a dit : « Eh bien, il y a beaucoup d’exemples de personnes formidables qui ont eu des parents terribles… comme vous.”

Avec Kate sur son lit de mort, Rufus et moi avons été obligés de devenir adultes très rapidement

Comment la musique aide-t-elle à traverser les périodes sombres ? Qu’écoutez-vous quand vous cherchez un remontant ?

Je gravite souvent vers une musique plus triste qui correspond à mes sentiments. Quand Chrissie McVie est morte, j’ai écouté Songbird, une chanson que j’ai chantée quand j’avais 15 ans – de manière obsessionnelle.

vous écrivez: “Mon rêve dans la vie était d’être mère et chanteuse – de pouvoir faire les deux aussi bien.” Est-ce difficile d’être mère ?

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était d’être coparentalité. C’est le plus difficile. Être parent, c’est maintenant s’accrocher, mais il faut aussi être capable de lâcher prise.

Pouvons-nous jamais connaître nos parents en tant que personnes?

Je connaissais trop le mien. Quand j’étais jeune, mes parents m’ont parlé de leur mariage, très rock’n’roll et pas très amoureux, ça m’a dérangé. Je suis retourné voir une première vidéo – mes parents étaient incroyablement beaux, très sexy, impressionnants pour leurs fans. Je pense que c’était trop pour moi.

Quelle a été votre décennie la plus heureuse jusqu’à présent ?

Ma décennie la plus heureuse est aussi ma plus triste – cette décennie. Il a été difficile de naviguer sans voir les enfants tout le temps, mais j’ai rencontré mon incroyable partenaire qui était un bien meilleur choix que n’importe quel homme. Je me sens plus libre qu’avant.

Martha Wainwright au festival de Wickham en 2022. Photographie : Dawn Fletcher-Park/Sopa Images/Rex/Shutterstock

Vous écrivez sur l’attrait de la vie ordinaire, vous imaginant comme caissière dans votre supermarché groovy de Montréal… auriez-vous apprécié l’anonymat ?

Depuis que je suis gamin, j’aime être sur scène. J’aimais l’attention. Mais j’aurais pu vivre une vie bien accueillie en tant que professeur ou quelque chose où vous n’êtes pas un artiste mais que vous pouvez jouer.

La naissance traumatisante de votre fils aîné coïncidant avec la dernière maladie de votre mère vous a semblé accablante ?

Je me souviens m’être concentré sur les vivants, m’assurer que le bébé allait survivre. Ma mère m’a clairement indiqué que cela devrait être mon objectif. Avec Kate sur son lit de mort, Rufus et moi avons été obligés de devenir adultes très rapidement – ​​nous n’avions jamais vraiment été adultes auparavant.

C’est comme si tu pleurais encore ta mère 13 des années plus tard ?

Absolument – ​​ça devient plus facile mais c’était choquant au début parce que ma mère était jeune et nous nous sommes sentis volés et aussi parce que nous l’avions construite pour être cette extension de nous-mêmes.

Sur quoi travaillez-vous maintenant?

Je m’agite parce que je n’ai pas écrit de chanson depuis un moment. J’ai fait des tournées et je suis sur le point de partir en tournée en Ecosse et dans le nord de l’Angleterre. Une fois de retour, ce sera l’heure de l’écriture.