Martha Stewart stupéfaite lors de la projection de son documentaire Netflix « Martha »

Martha Stewart est apparue à la projection du documentaire Netflix, Marthelors de la soirée d’ouverture du 32e Festival international du film des Hamptons, vendredi.

La personnalité de la télévision de 83 ans, qui avait auparavant qualifié le projet de « paresseux » parce qu’elle pensait qu’il se concentrait trop sur son « procès stupide », a affiché un sourire en posant sur le tapis rouge lors de l’événement.

De plus, le documentaire, réalisé par RJ Cutler, devrait être diffusé sur le service de streaming le 30 octobre.

De plus, Stewart a présenté une présentation élégante en portant un chemisier en dentelle de couleur beige boutonné sur le devant ainsi qu’un pantalon doré élégant.





Selon Courrier quotidienMartha a enfilé un cardigan en tricot jaune vif pour l’aider à rester au chaud par temps automnal tandis que ses mèches blondes étaient séparées sur le côté et tombaient en ondes lumineuses pour effleurer le bout de ses épaules.

De plus, Stewart a accessoirisé la tenue avec une paire de boucles d’oreilles pendantes, ainsi qu’un bracelet au poignet gauche et des bagues flashy.

Quant à son maquillage, il comprenait une couche de mascara sur ses cils ainsi qu’un blush chaud sur ses pommettes tandis que pour une touche finale au look, la personnalité médiatique a également opté pour une teinte nude brillante sur ses lèvres.

En arrivant à l’événement, Martha a été aperçue avec un sourire sur son visage alors qu’elle s’arrêtait pour une brève séance photo, puis s’arrêtait pour quelques interviews, selon la publication.

Selon le média, le prochain documentaire Netflix sera disponible pour les téléspectateurs le 30 octobre et suivra « ses débuts en tant que mannequin adolescente, son passage en tant qu’agent de change à Wall Street et son règne éventuel en tant que grande dame du divertissement et du bon goût », » selon le site Web.