Martha Stewart se souvient avoir perdu sa virginité face à son mari « agressif », Andy, à 19 ans

Martha Stewart se souvient avoir perdu sa virginité face à son désormais ex-mari « agressif », Andy Stewart, alors qu’elle n’avait que 19 ans.

« Il est venu me chercher dans sa petite berline Mercedes jaune », se souvient-elle dans son nouveau documentaire Netflix, « Marthe. »

« Je n’étais jamais monté dans une Mercedes auparavant. »

L’auteur du livre de cuisine a déclaré dans son nouveau document Netflix qu’Andy était « très poli et beau » lors de leur rendez-vous et qu’elle était « excitée » d’être avec un « jeune homme sophistiqué ». Avec l’aimable autorisation de Netflix

L’auteur du livre de cuisine, 83 ans, a déclaré qu’Andy était « très poli et beau » lors de leur rendez-vous et qu’elle était « excitée » d’être avec un « jeune homme sophistiqué » qui avait une carte American Express, « ce qui était très important à l’époque. .»

À la fin de leur rendez-vous, a déclaré Martha, elle était « follement amoureuse » d’Andy.

Après leur premier rendez-vous, il a commencé à lui envoyer de l’argent pour un billet de train afin qu’elle puisse lui rendre visite à New Haven, dans le Connecticut, chaque semaine.

« Je n’avais jamais couché avec qui que ce soit avant ça », se souvient-elle. « Il était très agressif et j’ai aimé ça. »

Andy et Martha se sont mariés en 1961. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Même si elle était « follement amoureuse », son père, Edward Kostyra, n’approuvait pas leur romance.

«Je suis rentrée à la maison et je l’ai dit à mon père, et mon père m’a giflé», a-t-elle déclaré. « Et il m’a giflé violemment au visage et a dit : « Non. Vous ne l’épouserez pas. C’est un juif.’

La célèbre cuisinière a déclaré qu’elle se souvenait « d’avoir reçu cette gifle », mais qu’elle n’était pas surprise parce que son père « était un fanatique » et « impulsif ».

Cependant, Martha est allée à l’encontre de la volonté de son père en lui disant : « Je vais me marier, quoi que tu penses. »

Au cours de leur mariage, ils ont tous deux eu des liaisons. Netflix

Martha et Andy ont demandé le divorce en 1990. Getty Images

Andy et Martha se sont mariés en 1961 et ont accueilli leur fille, Alexis, aujourd’hui âgée de 59 ans, quatre ans plus tard.

Ils sont restés mariés pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’ils se séparent en 1987 et demandent officiellement le divorce en 1990.

Au cours de leur mariage, Andy et Martha ont tous deux eu des liaisons.