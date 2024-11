Martha Stewart raconte le douloureux voyage de sa fille

La carrière de Martha Stewart a atteint un point bas lorsqu’elle a été reconnue coupable d’entrave et de complot lié à une vente d’actions, ce qui l’a conduite à aller en prison.

Son nouveau documentaire Netflix intitulé Marthe la regarde en 2004, lors de son procès, que certains ont qualifié de « chasse aux salopes ».

Dans le documentaire, son amie Kathy Tatlock déclare : « Tout ce qu’elle allait faire allait être parfaitement parfait. Et je pense que d’une certaine manière, cela a ruiné sa vie. »

Pour ceux qui ne le savent pas, la magnat de la mode a eu un mariage difficile avec son ex-mari, Andy Stewart, et ils se sont finalement séparés en 1990 après 29 ans de mariage.

Martha « s’est perdue dans le travail » après le départ d’Andy et a construit un empire de style de vie qui valait 1,2 milliard de dollars en 1999.

Cependant, tout a commencé à s’effondrer en 2001 lorsqu’elle a reçu un appel lors d’un arrêt de ravitaillement sur un vol à destination de Cabo, au Mexique, au sujet des actions biotechnologiques d’un ami.

Elle a vendu les actions et a ensuite été reconnue coupable d’avoir menti au FBI lors d’une enquête pour délit d’initié en 2004.

Se souvenant de l’incident, la femme d’affaires de 83 ans a déclaré : « Coupable, coupable, coupable de tous ces chefs d’accusation. Ma fille, elle s’est évanouie quand ils ont lu le verdict. Pauvre enfant. »

Sa fille, Alexis, a ajouté : « C’était tellement horrible et incompréhensible. Et puis je me suis réveillée et j’étais malheureusement toujours là. »

«Ces procureurs auraient dû être placés dans un Cuisinart et allumés. J’étais un trophée pour ces idiots », a exprimé Martha, se moquant des procureurs.

En conséquence, les actions de Martha Stewart Living Omnimedia ont fortement chuté et elle a démissionné du conseil d’administration.

Martha est allée au camp de prisonniers fédéral d’Alderson pour purger une peine de cinq mois et a perdu plus d’un milliard de dollars à cause du scandale.

Il est pertinent de mentionner que Justin Bieber a aidé Martha à faire un grand retour onze ans après son séjour en prison en 2015 à l’émission Comedy Central. Rôti de Justin Bieber, où elle a surpris tout le monde en se moquant des autres torréfacteurs et d’elle-même.