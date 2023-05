Martha Stewart parle de l’amitié de Snoop Dogg lors de l’atterrissage de la couverture de Sports Illustrated Swimsuit

Martha Stewart et le rappeur Snoop Dogg forment le duo dynamique que personne n’a vu venir.

Après que Stewart, 81 ans, ait fait la couverture du numéro Swimsuit de Sports Illustrated, elle a parlé de son amitié improbable avec Snoop Dogg lors d’une interview globale.

« Espionner! » Stewart a dit avec enthousiasme en sortant son téléphone. « Voyons voir. ‘Je t’aime ! J’arrive tout de suite' », a-t-elle lu à haute voix et a ri.

« Eh bien, Snoop est venu dans mon émission, et ce qui était vraiment charmant chez Snoop, tout d’abord, c’était son rire. Il rigole d’une manière très, très agréable », se souvient le mannequin de couverture.

MARTHA STEWART, 81 ANS, DÉCROCHE LA COUVERTURE DE SPORTS ILLUSTRATED ALORS QU’ELLE POSE EN MAILLOT DE BAIN AUDACIEUX

« Et sa quête d’apprendre ! C’est un vrai étudiant, et c’est ce qui m’a vraiment plu. »

L’ancienne star de l’émission de cuisine a continué à se remémorer d’autres moments partagés ensemble, notamment lorsqu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre au « Comedy Central Roast of Justin Bieber ».

« Tout ce qu’il a fait, c’est fumer, et tout le monde était de si bonne humeur… nous étions tous en train de nous rôtir les uns les autres. Et heureusement, la fumée secondaire de Snoop m’a vraiment beaucoup soulagé », a ajouté Stewart.

« C’était hystérique parce que je me suis juste dit : ‘D’accord ! Je vais suivre le courant ici.’ Après environ 6 milliards de vues à travers le monde, il s’est avéré être l’une des meilleures choses, et cela a cimenté ma relation avec Snoop. »

En 2008, le rappeur « Gin and Juice » a rejoint « The Martha Stewart Show » en tant qu’invité. Après avoir préparé de la purée de pommes de terre, Snoop Dogg est revenu l’année suivante pour faire des brownies.

SNOOP DOGG ET MARTHA STEWART FONT ÉQUIPE POUR LA NOUVELLE ÉMISSION DE TÉLÉVISION D’HALLOWEEN

Depuis lors, Stewart et Snoop Dogg ont collaboré sur plusieurs projets, notamment la co-animation de Puppy Bowls, l’émission de cuisine de célébrités de VH1 « Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party » et « Snoop and Martha’s Very Tasty Halloween ».

Stewart a évoqué ses souvenirs avec Snoop Dogg alors qu’elle est entrée dans l’histoire en tant que femme la plus âgée à apparaître sur la couverture du numéro de maillot de bain de Sports Illustrated.

La femme d’affaires a posé dans plusieurs maillots de bain audacieux alors qu’elle décomposait son look avec le rédacteur en chef de Sports Illustrated, MJ Day, sur son podcast.

La première photo de couverture était Stewart allongée sur un canapé entouré d’un intérieur tropical dans un maillot de bain une pièce blanc et une couverture transparente. Elle a fait étalage de ses jambes toniques sur la photo.

« J’adore cette photo », a souligné Stewart.

« Je veux dire, regardez ces jambes, regardez ce sourire, regardez cette coupe », a noté Day.

La photo suivante montrait Stewart posant dans un maillot de bain rouge décolleté avec un maillot de bain assorti sur sa taille.

« Une sorte de pose rouge sexy de Marilyn Monroe », a fait remarquer Stewart.

« Comme tu es belle », a réagi Day.

Le dernier regard était Stewart plissant ses lèvres à la caméra alors qu’elle posait dans l’océan.

« Ces lunettes de soleil fabuleuses et ce fabuleux costume de corps-gant. Ils versaient de l’eau sur ma tête. Je trempais constamment pour cette photo », a déclaré Stewart.

« Nous vous avons baptisé, c’est à ce moment-là que vous avez obtenu votre baptême officiel en maillot de bain Sports Illustrated juste là », a plaisanté Day.

Stewart a été invité à participer au tournage de la couverture de Sports Illustrated en novembre 2022, et le tournage a eu lieu fin janvier 2023.

« C’était une sorte de demande que je n’avais jamais eue auparavant », se souvient Stewart lors d’une interview avec « Today ». « Faire la couverture à mon âge était un défi. Et je pense que j’ai relevé le défi. »