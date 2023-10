Martha Stewart ne cherche pas à se cantonner aux stéréotypes envers les femmes de son âge.

La femme d’affaires et personnalité de la télévision a rejeté l’idée qu’elle devrait s’habiller pour sa génération.

« Je ne pense pas à l’âge. Je pense que les gens sont de plus en plus [fabulous] qu’ils ne l’ont jamais été dans leurs dernières années, et j’applaudis chacun d’entre eux », a-t-elle plaisanté lors du gala Night of Stars à New York à Page Six.

« Je m’habille de la même manière depuis que j’ai 17 ans », a ajouté Stewart, 82 ans. « Si vous regardez mes photos sur mon Instagram, je suis à peu près la même. »

Lorsque la publication a évoqué l’idée de « s’habiller selon son âge », elle a répondu avec « S’habiller pour quel âge ?

Ces dernières années, Stewart a utilisé son Instagram pour afficher ses tenues sophistiquées tout en montrant sa personnalité, lançant fréquemment des répliques à quiconque ose remettre en question son authenticité.

Publiant souvent des selfies sensuels d’elle-même, Stewart a même décroché la couverture très convoitée de Sports Illustrated Swimsuit plus tôt cette année. Elle est la personne la plus âgée à avoir jamais fait la couverture de la publication.

Dans une interview dans l’émission « Today », Stewart a admis avoir changé ses habitudes alimentaires pour la séance photo de Sports Illustrated. « Je ne suis pas mort de faim, mais je n’ai mangé ni pain ni pâtes pendant quelques mois », a admis Stewart. « Je suis allé au Pilates tous les deux jours et c’était génial ; je vais toujours au Pilates tous les deux jours parce que c’est tellement génial. Et de toute façon, je vis une vie propre – une bonne alimentation, un bon exercice, des soins de la peau sains et tout. de ce genre de choses. »

Stewart a insisté dans le passé sur le fait que l’âge n’était pour elle qu’un chiffre. « Le vieillissement n’est pas une chose à laquelle je pense », a-t-elle déclaré à l’AARP le mois dernier. « Quel âge j’ai, je ralentis, je prends ma retraite – je ne m’attarde pas là-dessus. »

« Les gens parlent de vieillir avec succès, mais pour moi, il s’agit de vivre avec grâce et de vivre pleinement », a-t-elle expliqué. « Je veux essayer de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses chaque jour. Rester frais, être intéressant et intéressé. Rester curieux, rester occupé, développer de nouvelles amitiés. »