Martha Stewart fête ses 81 ans avec un selfie et trop de vin

Martha Stewart a eu 81 ans mercredi et a célébré avec un magnifique selfie.

“selfie d’anniversaire [prior] au grand dîner d’anniversaire”, Stewart a légendé son message. Le gourou du style de vie semblait allongé sur le dos lorsqu’elle a pris la photo de la moue.

“Nous avons eu un délicieux déjeuner et juste un peu trop de @19crimes martha’s chard”, a poursuivi Stewart, faisant référence à son étiquette de vin, 19 Crimes Martha Stewart Chardonnay.

Le Daily Mail a rapporté que Stewart avait célébré son anniversaire chez elle à Seal Harbor, dans le Maine. Le dîner pour 20 comportait du homard local avec des pommes de terre rôties au caviar au menu.

“J’ai passé une merveilleuse soirée avec des amis proches, un dîner pour 20”, a déclaré Stewart au point de vente.

“Nous avons commencé avec de belles pommes de terre rôties, sorties de la veste et réduites en purée avec de la crème et du beurre, puis remises et garnies de caviar américain qu’un ami m’a envoyé pour mon anniversaire”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter : “Un super cadeau d’anniversaire.”

Le gâteau d’anniversaire de Stewart était un gâteau à la crème de noix de coco à quatre couches qui était associé à de la glace à la pêche, a noté le point de vente.

Stewart a célébré son anniversaire un peu plus d’un mois après avoir été présentée sur le podcast de Chelsea Handler, “Dear Chelsea”, où elle a parlé de sa vie amoureuse.

« Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse ? » Handler a demandé au célèbre chef.

“Rien. Absolument zéro”, a répondu Stewart. “J’ai eu deux béguins fous le mois dernier, ce qui est vraiment bien pour moi. Mais il s’avère que l’un d’eux est marié à la mère de certains de mes amis. Il est tellement attirant.”

Elle a assuré à l’hôte: “Je n’ai jamais été une dépanneuse.”

“Jamais. Et j’ai vraiment essayé de ne pas l’être. J’ai eu l’occasion d’être un briseur de maison et je n’ai pris personne à ce sujet. Et c’est vraiment là que je rencontre des hommes. Ils sont tous mariés. à des amis à moi ou quelque chose comme ça.”

Stewart a été mariée à son ex-mari, Andrew Stewart, de 1960 à 1991. Ils partagent un enfant, Alexis, 56 ans.