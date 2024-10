Martha Stewart dit que son ex-mari avait « pas mal » de petites amies et les avait trompées alors qu’elles étaient chez elles

« Il n’était pas satisfait à la maison », déclare Stewart dans son nouveau documentaire Netflix. « Je ne sais pas combien de petites amies différentes il a eu pendant cette période. »

Martha Stewart détaille la chute d’Ina Garten et obtient le soutien de Snoop Dogg

Son conseil aux jeunes femmes qui regardent le documentaire : « Si vous êtes mariée et que votre mari commence à vous tromper, c’est une merde. Sortez de ce mariage. »

« Je suis terriblement jalouse de vos autres femmes », écrit-elle à Andy pendant cette période. Martha et Andy finiront par divorcer après 29 ans. Le couple partage une fille, Alexis, née en 1965.

« C’est lui qui voulait divorcer, pas moi », dit Martha. « Il me jetait. J’avais 40 ans. J’étais magnifique. Vous savez, j’étais une femme désireuse. Mais il me traitait comme une naufragée. Il m’a vraiment mal traité. Et en retour, je suppose que je l’ai traité. gravement. »