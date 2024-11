Martha Stewart dit que Ryan Reynolds n’est « pas si drôle dans la vraie vie »

Ryan Reynolds ne fera probablement pas rire Martha Stewart de sitôt.

La célèbre chef a partagé ses réflexions honnêtes sur le Deadpool et Wolverine star lors d’une récente apparition sur Novembre des récompenses Bilt Loyer gratuit jeu télévisé. Pour l’une des questions, on lui a demandé quelles célébrités, selon elle, les membres de Bilt considéraient comme « les plus amusantes avec qui sortir ».

Automatiquement, Stewart a deviné que son bon ami Snoop Dogg était sur la liste, et elle avait raison. Cependant, elle a été un peu choquée par la personne suivante sur la liste.

« Il est probablement sur la liste simplement parce qu’il se couvre dans ses films et que vous ne voyez pas son visage – Ryan Reynolds, en fait-il partie ? » » a-t-elle demandé avant d’ajouter : « Et tu veux savoir quelque chose ? Il n’est pas si drôle dans la vraie vie. Non, il n’est pas si drôle. Il est très sérieux.

Une fois la liste finale révélée, qui comprenait Taylor Swift, Reynolds et Snoop Dogg, on a demandé à Stewart si elle modifierait l’ordre. Même si elle garderait Snoop et le chanteur de « Cruel Summer », qu’elle qualifiait de « charmant », la femme d’affaires a admis au PDG et fondateur de Bilt, Ankur Jain, qu’elle « enlèverait Ryan et je mettrais quelqu’un d’autre ».

Quant à savoir par qui elle remplacerait l’acteur, Stewart a déclaré : « George Clooney, parce qu’il est amusant. George est vraiment agréable de sortir avec lui.

Stewart a précisé que Reynolds est « un bon acteur. Il peut agir de façon drôle, mais il n’est pas drôle. Peut-être qu’il pourra redevenir drôle.

« Je vais avoir des ennuis », a-t-elle plaisanté. « C’est mon voisin. »

Ce fut un mois chargé pour Stewart qui a publié son nouveau livre de recettes, Martha : Le livre de recettes : 100 recettes préférées, avec des leçons et des histoires de ma cuisinele 22 octobre. Le documentaire Netflix de RJ Cutler Marthe également créé mercredi.