Martha Stewart déteste généralement le documentaire Netflix sur elle

Le nouveau documentaire Marthesur la vie de Martha Stewart, a été créée sur Netflix mercredi, et Martha Stewart ne l’aime pas. Le réalisateur RJ Cutler « avait un accès total » à ses archives, « et il en utilisait très peu. C’était juste choquant« , a partagé l’entrepreneur dans un entretien avec Le New York Times. Elle a admis que la première mi-temps était correcte et qu’elle aimait que cela puisse inspirer les jeunes femmes, mais dans l’ensemble, elle n’est pas fan, et elle était pas timide d’énumérer ses nombreuses plaintes.

Parmi eux, le fait que la doc n’a pas vraiment couvert son magazine, ni son amour du voyage, ni ses petits-enfants, ni un tas d’autres anecdotes juteuses qu’elle a partagées. Il n’incluait également aucune des musiques qu’elle avait demandées. (Stewart voulait du rap, mais à la place il y a « une mauvaise partition classique là-dedans, qui n’a rien à voir avec moi. ») Selon elle, Cutler a utilisé l’angle le plus « laid » pour ses interviews, et s’est également concentrée sur son procès et sa peine de prison, qui étaient si « ennuyeux » que «Le juge était endormi sur le banc.»

Stewart a essayé de convaincre Cutler de modifier certains de ces problèmes, en vain. (Dans une déclaration au New York TimesCutler est resté élogieux envers Stewart mais a déclaré : «Je ne suis pas surprise qu’il lui soit difficile d’en voir certains aspects. ») Elle a trouvé toute la seconde moitié du film « un peu paresseuse », mais a particulièrement détesté les scènes finales d’elle-même.ressemblant à une vieille dame solitaire marchant voûtée dans le jardin. Elle a expliqué : « J’avais rompu le tendon d’Achille. J’ai dû subir cette horrible opération. Et donc je boitais un peu. Mais encore une fois, il ne mentionne même pas pourquoi : je peux vivre cela tout en travaillant sept jours sur sept. »

Cutler n’a pas voulu supprimer cette partie du film lorsque Stewart l’a demandé – ce qui est, bien sûr, son droit en tant que cinéaste. En fait, le sujet d’un documentaire ne devrait pas pouvoir dicter le contenu du film. Mais tout comme Cutler avait le droit de concevoir le film comme bon lui semblait, Stewart a droit à sa propre opinion à ce sujet, et cette opinion est résolument négative. « Je ne devrais pas me vanter de ma force intérieure et de toutes ces conneries », a-t-elle déclaré. « Il devrait s’agir de montrant que vous pouvez traverser la vie tout en restant vous-même. Vous pouvez lire sa liste complète de critiques ici.