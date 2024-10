Martha Stewart détaille la chute d’Ina Garten et obtient le soutien de Snoop Dogg

Stewart a abordé le problème entre elle et le collègue cuisinier sur Watch What Happens Live, révélant pourquoi elle pense qu’ils se sont séparés.

Martha Stewart renverse le thé chaud en apparaissant derrière le bar à Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen.

La célèbre femme d’affaires et experte culinaire est apparue dans l’émission de fin de soirée avec son meilleur rappeur. Snoop Dogg et Seth Meyersoù Cohen lui a demandé si elle avait lu les nouveaux mémoires d’Ina Garten.

« Oh, j’en ai lu des parties », a répondu Stewart, ce à quoi Cohen s’est demandé s’il s’agissait de la partie concernant Stewart.

« Oh oui… Elle peut écrire ce qu’elle veut », répondit-elle avec un léger sourire.

Pendant ce temps, Snoop Dogg – qui n’avait pas lu les mémoires – a insisté sur le fait qu’il voulait savoir ce qu’il y avait dans le livre, Soyez prêt quand la chance arrive : un mémoire. Snoop a demandé : » Qu’est-ce que ça dit, j’ai besoin de savoir, je n’ai pas lu le livre, qu’est-ce que ça dit ? «

« Ina a dit qu’ils s’étaient brouillés parce qu’elle avait déménagé Connecticut », a révélé Cohen, avant que Snoop n’ajoute: « Ohhh, c’est faible. »

Cependant, ce n’est pas ainsi que Stewart s’en souvient.

« Ce n’est pas vrai », a déclaré Stewart, avant que son meilleur ami Snoop ne dise : « Martha ne se dispute pas avec les gens. »



Stewart a en outre affirmé que de son POC, ils se sont brouillés après que Stewart « soit allé en prison ».

« Vous voyez, c’est à ce moment-là que je suis intervenu », a ajouté Snoop, avant que le public ne rit et n’applaude. « Quand un ami sort, un autre ami entre », a ajouté Cohen.

Plus tard dans l’épisode, les stars ont joué à un jeu appelé : Est-ce que les besties s’en foutent – où Meyers devait deviner si Snoop et Stewart se souciaient de certains titres de la culture pop.

Lorsqu’on lui a demandé si le duo se souciait des mémoires de Garten, Meyers a souligné qu’il avait « changé sa réponse en non » après avoir entendu parler de la dispute.

Snoop a confirmé que le duo s’en fichait avec un sévère, « Bon sang non ».



Ce n’est pas la première fois que Stewart commente son ancienne amitié avec le cuisinier et auteur de 76 ans.

Stewart a déjà évoqué le statut de son amitié avec son homologue de longue date à la télévision, dans une interview avec Le New-Yorkais publié le mois dernier.

Garten a affirmé dans le profil qu’elle et Stewart avaient dérivé lorsqu’ils ne vivaient plus l’un près de l’autre. Cependant, Stewart a répondu différemment lorsqu’un journaliste l’a contactée pour un commentaire.



« Quand j’ai été envoyé à la prison d’Alderson, elle a arrêté de me parler », a déclaré Stewart à la publication, ajoutant : « J’ai trouvé cela extrêmement pénible et extrêmement hostile. » Selon la publication, Garten a fermement nié cela.

Le New-Yorkais a ensuite révélé dans le profil que la publiciste et amie de longue date de Stewart, Susan Magrino, avait appelé pour clarifier que Stewart n’était « pas amer du tout et qu’il n’y avait pas de querelle ».

Stewart a été envoyé en prison en 2004 après avoir été reconnu coupable de nombreux chefs d’accusation, notamment de complot et de fausses déclarations aux enquêteurs enquêtant sur la vente d’actions. Elle a passé cinq mois dans une prison fédérale en Virginie occidentale et dit que toute cette expérience a été « horrible ».