Martha Stewart dénonce une tenue vestimentaire adaptée à son âge dans de nouveaux commentaires – Hollywood Life

Martha Stewart est aussi bien connue pour son sens de la mode que pour son empire de style de vie. Et dans une nouvelle interview impromptue, elle a révélé que même huit décennies plus tard, l’âge n’était pas pris en compte dans ses choix de style. « S’habiller pour dont âge? » elle a dit à Page six le mardi 18 octobre, lorsqu’on lui a posé la question si souvent répétée. «Je ne pense pas à l’âge», a-t-elle expliqué. «Je pense que les gens sont de plus en plus nombreux [fabulous] qu’ils ne l’ont jamais été au cours de leurs dernières années, et j’applaudis chacun d’entre eux.

Martha a poursuivi en avouant que son style n’avait pas changé depuis son adolescence. « Je m’habille pareil depuis que j’ai 17 ans », a révélé le magnat. « Si vous regardez mes photos sur mon Instagram, je suis à peu près la même. »

Elle a fait ces remarques sur le tapis rouge lors du gala de la Nuit internationale des stars de Fashion Group, où elle devait remettre le Lifetime Achievement Award au créateur. Denis Basso.

Lors de l’événement, l’ancienne mannequin a certainement été à la hauteur de sa réputation d’ensembles de mode impeccables. Elle portait un costume argenté formel avec des paillettes, un design élégant aux jambes larges et un détail floral de Dennis Basso, bien sûr. Elle a associé le look à des talons plateformes métalliques et de magnifiques boucles d’oreilles en perles. Son coup de rouge à lèvres rose nude était la touche finale parfaite.

L’apparition du tapis rouge survient après que Martha se soit imposée comme le mannequin le plus âgé à avoir jamais fait la couverture du Numéro de Sports Illustrated Maillot de bain plus tôt cette année. Avant, elle a admis qu’elle avait perdu 22 livres. « Se préparer pour le Sports illustrés Le tournage a été vraiment excellent parce que j’ai perdu 22 livres en faisant du Pilates, mon nouveau sport préféré, que je pratique trois fois par semaine », a-t-elle déclaré. Ville et comté de retour en juin.

Et quant à son sens du style, elle a encore une fois déclaré que l’âge n’avait pas d’importance. « Ma vision de la mode ne change pas vraiment avec l’âge, mais elle change d’un pouce ou deux, ici ou là », a-t-elle expliqué. Elle a également exprimé sa volonté de pivoter si nécessaire. « Je ne porte pas beaucoup de robes », avait-elle déclaré à l’époque, « et tout d’un coup, je porte des robes parce que Max Mara a des robes vraiment mignonnes.