Martha Stewart critiquée pour avoir utilisé un « petit iceberg » pour rafraîchir ses cocktails lors de son voyage au Groenland

L’escapade arctique de Martha Stewart l’a mise dans de l’eau chaude.

Stewart a publié une photo d’elle sur les réseaux sociaux en train de prendre un cocktail à bord d’une croisière de luxe en direction du Groenland depuis l’Islande.

« Nous avons en fait capturé un petit iceberg pour nos cocktails ce soir », a écrit Stewart, en partie, dans sa légende.

Elle a également partagé une photo d’un énorme morceau de glace posé sur un chariot noir, probablement la glace à laquelle elle faisait référence pour servir sa boisson.

Le reste du message présentait des photos de glaciers et de magnifiques paysages de son voyage et se terminait par une photo de la femme de 82 ans en tenue pour temps froid sur le pont du navire.

Le message de Stewart a reçu des réactions négatives de la part de ses abonnés qui ont estimé que ses commentaires ignoraient la crise climatique.

« Martha, les calottes glaciaires fondent, ne les mettez pas dans votre boisson », a écrit un intervenant.

« En général, j’aime Martha et les excès de sa vie parce qu’elle parle de beaux jardins, de maisons et de nourriture, mais les riches Blancs qui boivent leurs cocktails iceberg alors que la planète est en flammes sont un peu sourds », a partagé un autre.

« Martha, je t’aime. Mais tu ne parlais pas juste du changement climatique avec tes eaux usées dans ton allée à New York ? Faire fondre des icebergs pour un cocktail n’aidera sûrement pas. Je ne vais même pas parler du bateau que tu ‘ » C’est vrai et comment cela ne peut pas non plus être bon pour le changement climatique », a déclaré un troisième.

« Vous auriez dû laisser la glace là où elle était. Vous avez entendu parler du réchauffement climatique, n’est-ce pas ? » interrogea un autre.

Les représentants de Stewart n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital sur la publication.

Certains fans s’inquiétaient de la propreté du supposé iceberg dans son cocktail.

« Je m’interroge sur la sécurité de la consommation de cocktails iceberg », a écrit une personne.

« Euh, la quantité de saleté et de pollution dans cette glace n’est peut-être pas ce que je voudrais consommer, mais chacun a sa part », a ajouté un autre.

« Un ancien château de glace avec un accompagnement d’anciens martinis aux vers de glace pour tout le monde ! Cela ressemble au début d’un film de zombies », a plaisanté un troisième.