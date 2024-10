Martha Stewart critique le film de Netflix qui « me fait ressembler à une vieille dame solitaire » | Films

La femme d’affaires et personnalité de la télévision Martha Stewart a contesté un nouveau documentaire majeur sur sa vie et son travail, présenté en première sur Netflix.

Stewart, 83 ans, l’une des personnalités médiatiques les plus en vue aux États-Unis, critique la production, la concentration et le montage de Martha de RJ Cutler. Elle a coopéré à la réalisation du film et a contribué à de nombreuses interviews contemporaines.

Dans une interview avec Le New York TimesStewart a méprisé le produit dont elle faisait nominalement la promotion, affirmant que même si Cutler avait eu un « accès total » à ses archives, il « en utilisait vraiment très peu ». C’était tout simplement choquant.

Elle a été particulièrement en désaccord avec le segment final du film, qu’elle a fait pression en vain sur le réalisateur pour qu’il le modifie. « Ces dernières scènes où je ressemble à une vieille dame solitaire marchant voûtée dans le jardin ? dit-elle. « Mon garçon, je lui ai dit de s’en débarrasser. Et il a refusé.

«Je déteste ces dernières scènes. Détestez-les. J’avais rompu mon tendon d’Achille. J’ai dû subir cette horrible opération. Et donc je boitais un peu. Mais encore une fois, il ne mentionne même pas pourquoi : je peux vivre cela tout en travaillant sept jours sur sept. »

Les travaux antérieurs de Cutler comprennent des études biographiques sur Billie Eilish, Elton John, John Belushi, Dick Cheney et Anna Wintour. Son premier film, The War Room, sur la campagne présidentielle de Bill Clinton en 1992, a été nominé pour l’Oscar du meilleur documentaire.

Les autres critiques de Stewart à l’égard de Martha incluaient la partition « moche » et la cinématographie peu flatteuse.

« J’ai dit à RJ », a-t-elle déclaré : « ‘Une partie essentielle du film est que vous jouez de la musique rap.’ Le Dr Dre le marquera probablement, ou Snoop ou Fredwreck. J’ai dit: ‘Je veux cette musique.’ Et puis il y a une mauvaise partition classique là-dedans, qui n’a rien à voir avec moi. (Stewart a co-présenté une série télévisée avec Snoop Dogg, Potluck Dinner Party, entre 2016 et 2020.)

La réalisatrice a également refusé de suivre ses instructions sur les caméras, a-t-elle déclaré, bien qu’elle en ait utilisé trois. « Il choisit d’utiliser l’angle le plus laid », a-t-elle déclaré. « Et je lui ai dit : « N’utilise pas cet angle ! Ce n’est pas le meilleur angle. Vous aviez trois caméras. Utilisez l’autre angle. Il ne changerait pas cela.

Pendant ce temps, Stewart a estimé que Cutler avait choisi de se concentrer de manière disproportionnée sur son procès très médiatisé de 2004, qui a conduit à sa condamnation pour des accusations criminelles liées aux opérations boursières.

« Ce n’était pas si important », a-t-elle déclaré au New York Times. « Le procès et l’incarcération proprement dite ont duré moins de deux ans sur une vie de 83 ans. Je considérais cela comme des vacances, à vrai dire.

Cependant, Stewart a déclaré qu’elle avait aimé la première moitié du film, car elle « aborde des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas » et a déclaré qu’elle avait reçu des commentaires encourageants de la part de jeunes téléspectatrices.

« Beaucoup de filles m’ont déjà dit que le regarder leur donnait une force qu’elles ne soupçonnaient pas avoir », a déclaré Stewart. « Et c’est ce que j’aime le plus dans le documentaire. Cela montre vraiment une femme forte qui se défend et vit l’horreur ainsi qu’un énorme succès.

« C’est ce que je voulais que le documentaire soit », a-t-elle ajouté. « Je ne devrais pas me vanter de ma force intérieure et de ce genre de conneries. Il s’agit de montrer que l’on peut traverser la vie tout en restant soi-même.

Le réalisateur a répondu aux critiques de son sujet en déclarant à la publication : « Je suis vraiment fier de ce film et j’admire le courage de Martha en me confiant sa réalisation. Je ne suis pas surpris qu’il soit difficile pour elle d’en voir certains aspects.

En 2021, Alanis Morissette a désavoué un documentaire sur sa vie et sa carrière, Jagged, présenté en première au festival du film de Toronto et accusant la réalisatrice Alison Klayman d’avoir trahi sa confiance.

«J’ai été bercé par un faux sentiment de sécurité et leurs intentions salaces sont devenues évidentes dès que j’ai vu le premier montage du film», a déclaré Morissette. « Ce n’est pas l’histoire que j’ai accepté de raconter. »