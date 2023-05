Martha Stewart brise les barrières avec la couverture de Sports Illustrated et c'est une bonne chose... n'est-ce pas ?

À 81 ans, Martha Stewart est devenue la star la plus âgée de la couverture du Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Le gourou du style de vie et de l’entretien ménager, dont les quatre décennies empire commercial comprend des livres de cuisine, des ustensiles de cuisine, des magazines, plusieurs émissions de télévision et une relation professionnelle improbable avec le rappeur Snoop Dogg, porte un maillot de bain une pièce blanc dans le célèbre numéro annuel du magazine sportif.

« Pour moi, c’est un témoignage du bien-vivre », a déclaré Stewart à propos de la séance photo lors d’une interview sur Aujourd’hui lundi. « Je pense que nous devrions tous penser à bien vivre, à vivre avec succès, et non à vieillir. Toute cette histoire de vieillissement est tellement ennuyeuse. »

Auparavant, 74 ans Maye musc – la mère du milliardaire tech executive Elon Musk – détenait le record, étant apparu sur la couverture du magazine en 2022. Musk faisait partie des femmes célèbres qui ont fait l’éloge de la couverture de Stewart, rejoignant Drew Barrymore, Jennifer Garner et Lupita Nyong’o en la commentant. Publication Instagram.

Martha Stewart continue de laisser sa marque — cette fois sur la couverture du numéro 2023 de SI Swimsuit !https://t.co/WqY9v7EwQR —@SI_Swimsuit

Célébrité ou pas, « Je pense que les femmes plus âgées sont invisibles depuis très longtemps. Vous vieillissez en quelque sorte hors de l’œil du public », a déclaré Anna Murphy, rédactrice mode au London Times, dans une interview avec CBC News.

« C’est rafraîchissant et il était attendu depuis longtemps que les femmes restent sous les yeux du public, qu’elles soient toujours visibles sur les couvertures des magazines. [at] 81, pas seulement 21 – ça doit être un pas en avant. »

Maye Musk détient un exemplaire du Sports Illustrated Swimsuit Issue dans lequel elle a été présentée le 19 mai 2022 à New York. Avant Stewart, Musk était la plus ancienne star de la couverture du magazine sportif. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Les anciennes stars de la couverture à la mode

Comme Stewart et Musk, les femmes plus âgées ornent plus fréquemment les magazines de mode ces dernières années, alors que des marques comme Vogue essayer de se diversifier leurs stars de couverture et neutraliser les critiques de âgisme.

Pour son numéro d’avril 2023, Vogue Philippines a fait du tatoueur autochtone de 106 ans Apo Whang-Od sa vedette. On pensait que Judi Dench était la plus ancienne star de la couverture du Vogue britannique lorsqu’elle a posé pour le magazine en 2020 à l’âge de 85 ans.

MJ Day, le rédacteur en chef de Sports Illustrated Swimsuit, a déclaré dans une interview au le journal Wall Street que le magazine a intégré une plus grande diversité d’âges dans ses choix de couverture, en partie en réponse à son lectorat féminin croissant.

« Nous avons toujours eu ce groupe démographique méconnu de femmes à qui nous ne parlions pas vraiment directement. Et comme nous l’avons fait au cours de la dernière décennie, cette portée, cette conversation et cette connectivité, ces points de contact ont augmenté de façon exponentielle, » a déclaré Day au journal.

CBC News a contacté Day pour une entrevue, mais n’a pas eu de réponse.

Objectivation inclusive

Murphy, qui a écrit Destination Fabuleux, un livre sur l’acceptation du vieillissement, a déclaré qu’elle était ravie que des femmes plus âgées soient vues. Mais le récit derrière l’histoire de couverture de Stewart est légèrement plus compliqué que celui d’une simple célébration, a-t-elle ajouté.

« En fait, je trouve un peu déprimant que ce genre d’objectivation liée au corps auquel les jeunes femmes sont généralement soumises soit maintenant quelque chose que nous devons également rechercher dans nos dernières décennies », a-t-elle déclaré.

Pendant le Aujourd’hui interview, Stewart a parlé de se préparer pour la couverture en augmentant son programme d’exercice et en supprimant les pâtes et le pain de son alimentation. « Je ne me suis pas affamée », a-t-elle déclaré aux hôtes.

« Il ne devrait y avoir aucune limite. Fixez vos limites plus haut que vous ne le pensez. Embrassez le passé mais regardez absolument vers l’avenir et réinventez ce que vous pouvez faire », a déclaré Stewart.

« Vous pouvez avoir fière allure à tout âge si vous y mettez votre esprit. »

Tracy Isaacs, professeur de philosophie à l’Université Western, a écrit l’année dernière un article pour The Conversation sur le numéro de Sports Illustrated Swimsuit et pourquoi les couvertures inclusives du magazine peuvent encore être nocives pour les femmes, le qualifiant d' »objectivation inclusive ».

La réaction à la couverture de Stewart témoigne de la façon dont les femmes au-dessus d’un certain âge sont « pensées pour être radiées dans le département d’attraction », a-t-elle déclaré à CBC News.

À certains égards, Sports Illustrated et d’autres magazines comprenant une plus grande diversité d’âges, d’origines raciales et de types de corps sont une bonne chose, a déclaré Isaacs.

Elle a souligné The Body Issue d’ESPN comme exemple d’une publication sportive qui s’est efforcée d’explorer différents types de corps – y compris ceux des femmes plus âgées – sans les sexualiser, en mettant plutôt l’accent sur leur force physique.

« Mais je pense que dans l’ensemble, la question des maillots de bain n’est pas une bonne chose car l’essentiel est toujours l’objectivation des femmes pour une grande majorité d’hommes hétérosexuels », a-t-elle déclaré.

« C’est briser les barrières, oui. Mais est-ce que ce sont les barrières que nous voulons briser? »

REGARDER | La couverture du burkini de Sports Illustrated a-t-elle été exploitée ?