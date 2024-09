Martha Stewart affirme qu’Ina Garten était « extrêmement hostile » lorsqu’elle est allée en prison

L’amitié de Martha Stewart et Ina Garten ne s’est pas toujours limitée aux biscuits aux pépites de chocolat et aux cupcakes à la noix de coco.

L’amitié des doyens de la famille semble s’être tendue lorsque Stewart, 83 ans, a été envoyé en prison en 2004 pour des accusations liées à un complot et à une obstruction à la justice.

« Quand j’ai été envoyé à la prison d’Alderson, elle a arrêté de me parler », a déclaré Stewart. Le New Yorker dans un profil du 2 septembre sur Garten, 76.

La chef Ina Garten dans sa maison d’East Hamptons. Penske Media via Getty Images

« J’ai trouvé cela extrêmement pénible et extrêmement hostile », a-t-elle ajouté.

Stewart a été envoyée au camp pénitentiaire fédéral d’Alderson après avoir été reconnue coupable de complot, d’entrave à la justice et de deux chefs d’accusation de mensonges aux enquêteurs fédéraux. Elle a également été accusée de fraude boursière, bien qu’un jury l’ait déclarée non coupable de ce chef d’accusation plus grave.

Un juge a condamné l’icône des ménages à cinq mois de prison, cinq mois de détention à domicile et deux ans de probation surveillée. Elle a également été condamnée à une amende de 30 000 dollars.

Stewart a toujours affirmé qu’elle était innocente.

Martha Stewart assiste au Telluride Film Festival le 30 août 2024 à Telluride, Colorado. Getty Images

Garten conteste et nie « fermement » les souvenirs de Stewart de ce qui s’est passé entre eux en 2004, une période que The New Yorker a décrite comme « la fin de leur amitié ».

L’attachée de presse de Stewart, Susan Magrino, a également déclaré au média que son client n’était « pas du tout amer » à propos des retombées avec Garten.

« Il n’y a pas de querelle », a insisté Magrino.

Ina Garten assiste à Ina Garten en conversation avec Danny Meyer au 92nd Street Y le 31 janvier 2017 à New York. Image de fil

Stewart et Garten se sont rencontrés au début des années 90 grâce à une urgence autour d’un carré de citron.

Alors qu’il conduisait un jour dans les environs d’East Hampton, dans l’État de New York, dans une immense voiture de banlieue noire, Stewart s’est soudainement « dirigé presque brusquement vers le trottoir et a dit : « Je dois acheter des carrés au citron » », a rappelé Chip Gibson, alors directeur de Crown Publishing, au New Yorker.

Cela a conduit Stewart à la boutique Barefoot Contessa de Garten, depuis fermée.

« Mon bureau était juste en face de la vitrine à fromages et nous avons simplement fini par discuter », a rappelé Garten à propos de la réunion dans un article de 2017. TEMPS « Nous avons fini par organiser ensemble des événements caritatifs chez elle et j’étais le traiteur, et nous sommes devenus amis après cela. »

Martha Stewart assiste à une projection de « Martha » au Telluride Film Festival le 1er septembre 2024 à Telluride, Colorado. Getty Images

Stewart a contribué à la carrière de Garten de plusieurs manières. Stewart a présenté Garten dans un épisode de 1999 de son émission « Martha Stewart Living », lui a présenté un éditeur qui a ensuite collaboré avec elle sur son premier livre de cuisine, « The Barefoot Contessa » (un nom qui est devenu synonyme de la star de Food Network), et a écrit la préface de ce livre.

« Cela m’a pris du temps, mais j’ai finalement compris ce qui motivait Ina, réalisant qu’il y avait là un véritable esprit de parenté avec des talents vraiment similaires mais uniques », a écrit Stewart.

Malgré les rumeurs d’animosité entre les stars, Garten a publiquement fait l’éloge de Stewart.

« Je pense qu’elle a fait quelque chose de vraiment important, c’est-à-dire qu’elle a pris quelque chose qui n’était pas valorisé, à savoir les arts à domicile, et l’a élevé à un niveau tel que les gens étaient fiers de le faire et cela a complètement changé le paysage », a-t-elle déclaré dans son profil TIME 2017.

« J’ai ensuite pris ma propre direction, c’est-à-dire que je ne suis pas un chef professionnel qualifié, cuisiner est vraiment difficile pour moi – j’ai 40 ans dans le secteur alimentaire, c’est toujours difficile pour moi. »