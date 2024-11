Martha Stewart affirme que son voisin Ryan Reynolds n’est pas drôle dans la vraie vie

La personnalité idiote de Ryan Reynolds pourrait bien n’être qu’un acte.

Martha Stewart a affirmé que la star de « Deadpool & Wolverine », qui se trouve être son voisin, n’était pas aussi stupide que les fans le croient lors de son apparition dans le jeu télévisé « Rent Free » de Bilt Rewards en novembre avec le fondateur et PDG Ankur Jain.

« Tu veux savoir quelque chose ? Il n’est pas si drôle dans la vraie vie », a déclaré le gourou du style de vie, 83 ans. « Non, il n’est pas si drôle. Il est très sérieux.

Elle a mentionné Reynolds, 48 ​​ans, tout en essayant de deviner quelles personnes interrogées considéraient comme les célébrités les plus amusantes avec qui sortir.

« Il est probablement sur la liste simplement parce qu’il se cache dans ses films et qu’on ne voit pas son visage », a-t-elle plaisanté.

Elle a ensuite deviné si Brad Pitt et George Clooney avaient été retenus – ce qu’ils n’ont pas fait.

«J’aimerais passer du temps avec ces gars-là», a-t-elle noté.

« Il est vraiment agréable de sortir avec George », a ajouté Stewart plus tard.

Même si elle s’est trompée à propos des idoles d’Hollywood, Stewart a déclaré qu’elle était certaine que son ami proche, Snoop Dogg, serait sur la liste.

Lorsqu’on lui a demandé de classer ses meilleurs choix, l’auteur de « Martha : Le livre de recettes : 100 recettes préférées, avec des leçons et des histoires de ma cuisine » a finalement placé la « douce » Taylor Swift comme son premier choix, suivie de Snoop puis de Clooney.

Lorsque Jain a exprimé son choc que Reynolds ne soit pas classé, Stewart a doublé ses pensées.

« C’est un bon acteur », a-t-elle confirmé. « Il peut agir de façon drôle, mais il n’est pas drôle. »

« Peut-être qu’il pourra redevenir drôle. »

« Je vais avoir des ennuis », a-t-elle ajouté d’un ton ludique. « C’est mon voisin. »

Reynolds et sa femme, Blake Lively, possèdent un Maison de 2 millions de dollars à BedfordNY, qui se trouve à proximité de Stewart’s Propriété de 153 acres qui dispose d’un verger fruitier, de serres et d’un espace pour chevaux et ânes.

Stewart est devenue amie avec Reynolds et Lively, 37 ans, lorsqu’ils ont acheté une maison dans son quartier.

« Elle a emménagé dans mon quartier il y a quelques années avec Ryan. Avant de se marier, ils ont acheté une maison juste à côté de chez moi. Et ils ont commencé à venir, non pas pour emprunter du sucre, mais simplement en tant qu’amis », a-t-elle déclaré. rappelé au HuffPost en 2014.

Ils ont ensuite emménagé dans une demeure plus privée, mais vivent toujours près de Stewart.

« Ce sont des gens très sympathiques et très gentils », a-t-elle ajouté.

« D’une certaine manière, plutôt timide – pas du tout timide à l’écran, si vous avez vu l’un des films de Blake – mais très timide en personne. »