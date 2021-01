MARRIED Les fans de At First Sight ont qualifié Martha Kalifatidis de « plus gros serpent d’Australie » après l’épisode époustouflant de la nuit dernière.

Il a vu la star de 32 ans déchaîner l’enfer lors d’un dîner confortable en exhortant Jessika Power à faire un pas sur le mari d’une autre fille.

Les téléspectateurs étaient bouche bée d’horreur alors que la superbe Jess se glissait vers Nic Jovanovic et ronronnait qu’elle était «sexuellement attirée» par lui.

Un jour plus tôt, Martha avait affirmé que Nic avait frotté la jambe de Jessika de manière suggestive sous la table lors d’un dîner.

Cela a déclenché une querelle toute-puissante entre elle et Cyrell Paule, qui a vu une assiette voler à travers la pièce.

Mais sans se décourager, Martha semblait déterminée à semer le trouble.

Jess s’inquiète: « Je pense que Cyrell et Nic s’entendent bien et je ne pense pas que je devrais vraiment lui dire quoi que ce soit. »

Mais Martha a insisté: « J’ai l’impression que tu devrais agir là-dessus. Si j’ai vu quelque chose chez un autre homme que j’aimais, je ne peux pas m’en empêcher, c’est qui je suis. À cent pour cent. Je suis fan de vibes. »

Poussé à l’action, Jess a ensuite attrapé Nic et l’a fait bouger – ce qu’il a poliment repoussé.

Il lui a dit: « Je ne sais même pas quoi dire. Ecoute, je ne vais pas mentir, Cyrell et moi avons beaucoup d’arguments qu’il n’y a rien que je ferais pour mettre en péril mon mariage.

« Je ne veux pas faire ça – je ne veux pas parler comme ça. Je suis marié et je ne pense même pas que nous devrions avoir cette conversation. »

Un spectateur a fulminé: « Juste au moment où vous pensiez qu’Ines et Sam étaient les méchants, Jess et Martha ont progressé. Pas de code de fille. Pas de morale. Pas de respect. »

Un autre a écrit: « Martha et Jess sont de tels serpents … bon Nic pour garder son intégrité. »

Un troisième a accepté, affichant une photo du couple écrivant: «Les deux serpents les plus venimeux d’Australie».