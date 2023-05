Martell fait ses débuts, Kandi et Courtney Clash

Après avoir entendu ce qui a été dit dans l’épisode, le créateur de She By Shereé a envoyé un commentaire de « puss communautaire » à la manière de Kandi sur Twitter et Kandi a applaudi en retour.

Le Kenya a également déclaré que Shereé avait besoin d’un spin-off #RHOA intitulé « Watch Me Date These Dumb Dudes ».

Au milieu de la conversation, Kenya Moore a largué une bombe et a déclaré que Martell l’avait déjà DMed. Lorsqu’elle a sorti son téléphone pour montrer le DM, cependant, elle a noté qu’il avait été supprimé, il n’y avait donc pas de véritable reçu. Lorsqu’un producteur a demandé au Kenya pourquoi elle n’avait pas sauté sur l’occasion de sortir avec Martell auparavant, la femme au foyer a donné une réponse louche sur le père de cinq enfants et sur sa collègue femme au foyer.

Bien que Shereé soit enthousiasmée par son nouveau boo Martell lors de la première de #RHOA, Kandi et Monyetta ont déclaré avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Martell sortait avec de nombreuses autres femmes à Atlanta. Les dames ont allégué que les « rues ont parlé » de Martell et elles se sont demandées si Shereé s’amusait juste à sortir avec le créateur d’Inest Wine ou si elle prenait leur relation au sérieux.

Lors de la première de dimanche, les téléspectateurs ont vu plusieurs choses louches se produire. L’homme « BDE exsudant » de Shereé Whitfield, Martell Holt, a été présenté et il a envoyé de l’ombre à Kandi et Todd. Les Tuckers étaient cependant le moindre de ses problèmes, car Kenya Moore a allégué plus tard qu’il avait glissé dans ses DM et que « le poids léger avait essayé de lui parler ».

Lors de la fête d’anniversaire chic de 100 000 $, Courtney a discuté de son reproche avec Kandi et a déclaré que la femme au foyer avait faussement allégué qu’ils étaient amis.

« Est-ce que j’ai l’air d’avoir désespérément besoin d’amis? » se demande le fondateur de l’agence de conseil.

Elle a ensuite confronté Kandi pendant un moment passionné où elle a énergiquement rebondi ses épaules pour souligner son point.

« Hé, as-tu dit à quelqu’un que toi et Kandi étiez amis ? Courtney a dit que son amie lui avait demandé. « J’étais comme si je n’avais pas besoin de me faire des amis ! » […] « Je n’ai pas dit que je te connaissais, j’ai dit que nous étions dans des contextes sociaux similaires. » « Qu’est-ce que c’est que cette énergie ? » a demandé Kandi qui a finalement perdu son sang-froid au milieu des allégations de Courtney selon lesquelles Kandi l’a qualifiée de chasseuse d’influence. « Je suis sur le point de lui donner un coup de tête! »

Après la première de #RHOA, Kandi a récapitulé ce qui s’est passé sur son « Speak On It! » podcast et elle ne s’est pas retenue.

Kandi parle de Courtney Rhodes Clash sur #RHOA

Dimanche, Kandi a téléchargé sa réaction à la première et a partagé ses réflexions sur le moment désordonné.

Selon Kandi, elle était confuse quant à l’énergie de Courtney jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle était le « battement » de la journée. Le terme signifie apparemment quand quelque chose qui est dit hors caméra est évoqué comme un sujet brûlant pendant le tournage.

« Vous pouvez voir le regard sur mon visage », a déclaré Kandi sur « Speak On It ». « C’est à ce moment-là que ça a cliqué sur moi. Je suis le beat ! Oh, donc cette salope savait qu’elle était sur le point d’essayer de venir me vérifier. C’est un battement ! Oh merde, je suis le rythme. Ce b **** me teste exprès. « Elle s’est déjà amplifiée parce qu’elle savait qu’elle prévoyait de m’approcher et de me dire quelque chose », a-t-elle ajouté.

Elle a tout commencé….. 🤷🏾‍♀️ #RHOA — Kandi Burruss (@Kandi) 8 mai 2023

Kandi a ensuite partagé ce qui lui passait par la tête pendant la conversation animée.

« J’essayais de rester cool et calme, [but] Je ne vais être cool que si longtemps », a déclaré Kandi. Elle voulait la fumée, c’est ce qu’elle voulait. Vous voulez la fumée ? Je vais te donner la fumée !

Elle a également noté qu’elle avait ressenti de la « chaleur dans sa poitrine » après que Courtney ait continué à faire des « bobblehead s *** » et a rebondi tout en l’appelant par son nom.

« Quand elle a dit b ****, j’étais comme » Oh, je suis sur le point de donner un coup de tête à cette houe! « », A déclaré Kandi. ‘Elle est sur le point de me faire sortir de ma hotte, c’était sur le point d’être hotte! »

Fille… S’il te plait regarde #SpeakOnIt! Tu sais que je vais t’expliquer ! #RHOA https://t.co/7YwXTLpZER — Kandi Burruss (@Kandi) 8 mai 2023

En fin de compte, Kandi pensait que les commentaires sur l’amitié avaient été mal interprétés.

« C’était un mauvais jeu de téléphone qui a mal tourné, mais il y a plus dans l’histoire que je découvrirai plus tard », a déclaré Kandi. « Il y a quelque chose qu’elle a dit, qui va étendre le boeuf entre elle et moi. Ce que je vais vous dire, c’est [to] continuer de regarder. »

Que pensez-vous de la première de la saison 15 de #RHOA ? Quel a été votre moment de désordre préféré ?