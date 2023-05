Martell affronte Tiffany sur « Love & Marriage: Huntsville »

C’est vendredi et nous ne sommes qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de « Love & Marriage: Huntsville ».

Vous avez de la chance car nous avons un extrait exclusif de l’épisode de samedi en avant-première pour vous mettre en appétit dès maintenant ! Dans le clip ci-dessous, lors de ce qui était censé être une rencontre entre Marsau, Martell et Tiffany, Martell décide d’inverser le scénario et de mettre Tiffany sur place pour des questions intrusives qu’elle a posées à Sheree lors de sa soirée de couverture du magazine Upscale.

Découvrez le clip ci-dessous:

Tout d’abord, Not Martell nie être un tricheur alors que presque chaque saison de « Love & Marriage: Huntsville » l’a révélé pour être exactement cela. Mais deuxièmement, nous devons presque applaudir l’homme pour la façon dont il a tourné les tables sur Tiffany jusqu’à ce qu’elle ne puisse presque même pas discuter avec sa logique. C’est toxique ? Ou est-ce du talent ? Nous ne savons pas quoi en penser, mais 2023 est vraiment le moment pour Martell Holt de briller. Il est ici en train de secouer des tables dans DEUX émissions de téléréalité différentes.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Tiffany s’adresse à Stormi pour remuer le pot et récapitule sa conversation avec Sheree. Les Whitlow passent une échographie. Maurice et Kimmi ont rencontré un obstacle à la coparentalité avec Monster. LaTisha et Keke discutent du comportement louche de Tiffany. Martell affronte Tiffany.

Le tout nouvel épisode de Amour et mariage : Huntsville diffusé le samedi 27 mai à 20 h HE / PT