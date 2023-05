Marta Wise, enfant rescapée d’Auschwitz, décède à 88 ans

Les nazis sont venus chercher Marta Wise le jour de son anniversaire. Elle n’avait que 10 ans mais, en tant que Juive dans l’Europe d’Hitler, elle avait depuis longtemps perdu tout semblant d’enfance normale. Marta avait passé deux ans en fuite ou sous une fausse identité lorsque le camion s’est arrêté devant son appartement en Slovaquie pour l’emmener.

Elle est arrivée le 3 novembre 1944 à Auschwitz-Birkenau, le camp de la mort nazi en Pologne occupée, où elle a été soumise aux expériences médicales de Josef Mengele, le médecin SS connu de ses victimes comme «l’ange de la mort». Sa survie, a-t-elle dit plus tard, est due à la chance, à la compagnie de sa sœur Eva – qui a été arrêtée et emprisonnée avec elle – et à l’espoir.

Lorsque l’armée soviétique est entrée à Auschwitz le 27 janvier 1945, Marta pesait 37 livres. Elle et Eva font partie des 13 enfants qui apparaissent sur une photo prise par un photographe soviétique peu après la libération du camp, un portrait de la survie la plus simple et, aujourd’hui, l’une des images les plus obsédantes de l’Holocauste.

Mme Wise, 88 ans, est décédée le 19 mai dans un hôpital de Jérusalem. Yad Vashem, le mémorial de l’Holocauste en Israël, a annoncé sa mort mais n’a pas cité de cause.

Le témoignage de Mme Wise, qu’elle a partagé avec des groupes du monde entier en tant que guide et conférencière à Yad Vashem, était devenu de plus en plus précieux au cours des dernières années de sa vie, alors que le nombre de survivants vivants diminuait et que les enfants survivants devenaient de plus en plus le porteurs de la mémoire de première main de l’Holocauste.

En tant qu’enfant de 10 ans qui a échappé à la mort dans le plus grand centre de mise à mort nazi, Mme Wise était à tous points de vue extraordinaire. Sur les 6 millions de Juifs assassinés pendant l’Holocauste, près d’un million sont morts à Auschwitz. Selon le mémorial et le musée du camp, seuls environ 500 prisonniers de moins de 15 ans étaient en vie au moment de la libération.

En repensant à ses mois dans le camp, Mme Wise a dit qu’elle se souvenait principalement de sa peur, de sa faim et du froid. « Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris », a-t-elle fait remarquer des années plus tard dans une interview enregistrée par Yad Vashem. « J’étais un gamin, après tout. Mais c’était un monde différent… Ce n’était pas de ce monde, Auschwitz.

Les sœurs vivent pour raconter leur histoire de l’Holocauste

Marta Weiss est née à Bratislava, dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie et aujourd’hui la Slovaquie, le 8 octobre 1934. Elle était le quatrième enfant d’une famille juive orthodoxe qui allait finalement comprendre huit filles et un fils.

Son père, un homme d’affaires aisé, possédait des usines de filature et de tissage ainsi qu’un magasin de détail. Mme Wise se souvenait de sa mère comme d’une femme élégante, toujours élégante même lorsqu’elle s’occupait de ses nombreux enfants.

Mme Wise a eu une enfance heureuse, entourée de ses frères et sœurs, cousins, grands-parents et autres parents dans la résidence seigneuriale où la famille vivait près du palais présidentiel de Bratislava.

Mais le démembrement de la Tchécoslovaquie dans l’accord de Munich de 1938, dans lequel l’Allemagne nazie a été autorisée à annexer les Sudètes germanophones en échange de la vaine promesse de paix d’Hitler, a rapidement bouleversé la vie des Juifs en Slovaquie.

Bien qu’officiellement indépendante, la Slovaquie est devenue essentiellement un État satellite de l’Allemagne nazie et, selon le US Holocaust Memorial Museum, a été le premier partenaire de l’Axe à accepter la déportation des Juifs conformément à ce que les nazis ont appelé la solution finale.

Malgré son jeune âge, Marta a commencé à pressentir la menace lorsqu’elle a vu des panneaux interdisant « les Juifs et les chiens » dans le parc où elle avait joué autrefois. Son père a perdu ses entreprises au milieu de l’aggravation de la persécution antisémite. En 1942, après avoir été arrêté et libéré contre rançon, lui et sa femme ont entrepris de disperser leurs enfants dans des endroits qu’ils espéraient offrir une plus grande sécurité.

Marta fut entraînée en Hongrie, qui n’était pas encore occupée par les Allemands, pour vivre avec des parents dans la ville de Sarvar. Après que les Allemands ont pris le contrôle du pays en mars 1944, elle a été ramenée clandestinement à Bratislava, faisant une partie du voyage à pied à travers les champs de blé et de maïs.

Ses parents l’ont ensuite envoyée avec sa sœur Eva, de trois ans son aînée, à l’est de Bratislava, dans la ville de Nitra, où les filles vivaient avec une nounou, se faisant passer pour des enfants catholiques orphelins des bombardements de la guerre.

Ils ont assisté à l’école et aux services religieux du dimanche, gardant rigoureusement leur couverture. Pour une mesure supplémentaire de protection, Eva s’est liée d’amitié avec la fille d’un officier SS de haut rang, qui l’a traitée avec affection, la défiant souvent à des parties d’échecs.

Un jour, a raconté Mme Wise, l’officier SS a fait remarquer les prochaines fêtes juives de Rosh Hashana et Yom Kippour.

De nombreux Juifs avaient déjà été déportés de Bratislava. Lors des grands jours saints, l’officier a dit à Eva, tous ceux qui restaient « sortaient de leur cachette comme des rats hors de leurs trous » pour assister aux services religieux. Les nazis profiteraient de l’occasion, déclara-t-il, pour rendre Bratislava « Judenfrei » – libre de Juifs.

Eva a réussi à informer ses parents de la rafle à venir, qui ont transmis l’avertissement à d’autres Juifs également cachés à Bratislava. Au moins pour le moment, ils devaient leur salut à une jeune fille.

L’arrestation de Marta et Eva est survenue alors qu’elles rentraient de l’église le 8 octobre 1944. En regardant un camion de soldats s’arrêter devant leur immeuble, « nous avons tous pensé qu’ils étaient partis au front et les gens les ont salués », a déclaré Mme Wise. un intervieweur des années plus tard. « Mais ils n’allaient pas au front. Ils étaient venus chercher un enfant de 10 ans et un enfant de 13 ans.

Les sœurs ont été interrogées sur leur identité et battues avant d’être emmenées au camp de concentration de Sered en Slovaquie, puis à Auschwitz. Décrivant l’interminable trajet en train, Mme Wise a déclaré à Yad Vashem que des gens mouraient debout ; le wagon à bestiaux était si rempli de vie humaine que même les morts ne pouvaient pas se reposer sur le sol.

À leur arrivée à Auschwitz, un adulte a hissé Marta jusqu’à la minuscule fenêtre en haut du wagon et lui a demandé ce qu’elle avait vu. « Beaucoup de fumée dans l’air », a-t-elle répondu, sa première vue du crématorium du camp.

Marta et Eva ont d’abord été séparées dans la ligne de sélection, avec Eva choisie pour le travail et Marta dirigée vers les chambres à gaz, selon un récit publié de leur histoire. Un survol par un avion soviétique a provoqué une agitation au sol, permettant aux filles d’être réunies.

Ils ont passé leur emprisonnement en grande partie ensemble. « J’ai eu de la ‘chance’, vu les circonstances – j’ai eu de la chance que le fou m’ait permis d’être près de ma sœur tout le temps », a déclaré Mme Wise à Yad Vashem, faisant référence à Mengele.

Marta et Eva ont été placées ensemble dans un bloc avec des jumeaux et des nains, dont beaucoup ont été personnellement sélectionnés par Mengele pour ses études sadiques et souvent fatales. Marta et Eva ont toutes deux subi des expériences médicales, bien qu’elles n’aient jamais su précisément de quel type; Mme Wise se souvenait seulement des prises de sang et des injections qui provoquaient des maux d’estomac atroces.

« Je ne me souviens pas des détails », a-t-elle déclaré à Yad Vashem. «Je me souviens juste de la douleur et je me souviens des injections. Je me souviens qu’il est venu, et puis tu as voulu mourir de toute façon dès que tu l’as vu.

Au cours de leur emprisonnement, « parmi toutes ces morts, ces horreurs, ces tortures et ces meurtres », a déclaré Mme Wise, il n’est jamais venu à l’esprit d’elle ou de sa sœur que leurs parents ne les attendraient pas à la maison lorsque la libération arriverait, ou que la vie ne serait plus la même à leur retour.

« C’est comme ça que les gens ont survécu, en croyant qu’ils retrouveraient leur famille quand tout serait fini », a-t-elle déclaré à Yad Vashem. « Et cela vous a permis de continuer. L’espoir vous permet de continuer.

La sœur cadette de Mme Wise, Yehudit, est décédée à Auschwitz. Ses autres frères et sœurs et ses parents ont survécu à l’Holocauste. Leur mère, se souvient Mme Wise, a été « sidérée » quand elle et Eva sont apparues chez eux en juin 1945 après avoir fait du stop pour rentrer à Bratislava.

« Je ne pense pas qu’elle nous ait vraiment reconnus », a déclaré Mme Wise. « C’est au-delà des mots pour décrire ce que vous ressentiez quand vous êtes revenu. » Mais la joie de leurs retrouvailles a été tempérée par une énième séparation : Marta et Eva étaient toutes deux atteintes de tuberculose, une maladie hautement contagieuse qui sévissait dans les camps, et ne pouvaient rester chez elles tant qu’elles n’étaient pas guéries.

Au fur et à mesure que les sœurs grandissaient, a déclaré Mme Wise, elles n’ont rien dit à leurs parents de leur expérience à Auschwitz. « Nous n’avions pas le cœur de leur dire une chose pareille », dit-elle.

En 1948, la famille a immigré en Australie, où Marta a étudié l’histoire à l’Université de Melbourne. En 1957, elle épouse Harold Wise. Ils ont vécu en Australie avant de s’installer en Israël à la fin des années 1990.

Les survivants de Mme Wise incluent son mari; leurs trois filles, Michelle Shir, Judy Joss et Miriam Bruce; et de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. La sœur de Mme Wise, Eva Slonim, auteure des mémoires « Gazing at the Stars : Memories of a Child Survivor », a 91 ans et vit à Melbourne.