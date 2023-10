Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marta Garcia revient sur une victoire émouvante qui a couronné son champion de la F1 Academy

La nouvelle championne de la F1 Academy, Marta Garcia, participera la saison prochaine au Championnat régional européen de Formule by Alpine (FRECA) dans un siège entièrement financé en récompense de sa victoire dans la première série entièrement féminine.

Garcia, qui a remporté le titre le week-end dernier aux États-Unis lorsque la F1 Academy figurait pour la première fois sur la liste de soutien de la Formule 1, pilotera pour l’équipe Prema, vainqueur du titre, en FRECA.

Le coût de son siège est financé conjointement par la F1 Academy, Prema, le fabricant Tatuus et Pirelli, le fournisseur de pneus de Formule 1.

FRECA est une série qui aide à préparer les pilotes à l’étape entre les différentes séries de Formule 4 et la Formule 3, qui figure sur la liste junior de la F1.

La série entièrement féminine de la F1 Academy se déroulera pendant les week-ends du Grand Prix de F1 en 2024, mais des questions demeurent quant au temps qu'il faudra pour voir une pilote féminine sur la grille de F1.

La F1 Academy a été lancée cette année pour les pilotes féminines âgées de 16 à 25 ans, dans le but de les accompagner dans leur parcours dans le sport automobile.

Dans le cadre de l’accord initial de la F1 Academy pour le siège de Garcia, la FRECA a également accepté d’accorder à ses meilleures équipes une quatrième participation pour la saison si elles recrutent un pilote qui termine premier, deuxième ou troisième au classement de la F1 Academy.

“Je suis tellement ravi et excité de courir en FRECA l’année prochaine”, a déclaré Garcia, qui a également couru pour Prema en F1 Academy.

“Venant de la F1 Academy, cela va être une grande étape. Nous savons que nous devrons beaucoup travailler avec l’équipe pour réussir mais je suis vraiment déterminé à bien faire. Je ne remercierai jamais assez la F1 Academy.”

Faits saillants de la première course de la septième manche de la série F1 Academy à Austin, où Marta Garcia a été couronnée championne après avoir résisté à Abbi Pulling pour la victoire

“C’est une initiative tellement fantastique, et c’est la bonne façon de le faire, essayer d’amener les pilotes avec les meilleurs résultats au plus haut niveau. Quelle opportunité incroyable, j’attends avec impatience elle et le travail que nous avons devant, à l’intérieur et à l’extérieur de la piste.

Susie Wolff, directrice générale de la F1 Academy, a salué l’importance de l’accord ainsi que le fait que la série a décidé de réduire les contributions des pilotes aux courses de 150 000 € à 100 000 € pour la saison 2024.

“La F1 Academy est axée sur la progression et la création de plus d’opportunités pour les jeunes femmes dans le sport automobile, donc offrir un siège entièrement financé au sein de la FRECA à notre première championne est un moment important”, a-t-elle déclaré.

Lewis Hamilton était sur la piste pour féliciter la nouvelle championne de la F1 Academy, Marta Garcia.

“Le fait qu’elle continue également à courir avec PREMA, avec qui elle a noué des relations et qui est actuellement championne par équipe dans cette catégorie, l’aidera également dans son développement futur.

“Je suis fier des progrès que nous avons réalisés au cours de notre première saison, et alors que nous commençons à préparer notre saison 2024 où nous rejoindrons le calendrier de la F1, cette annonce, parallèlement à la décision de subventionner davantage la contribution des pilotes de la F1 Academy 2024 à € 100 000, est une déclaration de notre engagement continu à rendre le sport automobile plus accessible et à éliminer les barrières auxquelles sont confrontées les conductrices. »

