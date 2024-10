Marta d’Orlando Pride dit qu’elle veut jouer « au moins deux ans de plus »

Au milieu d’une saison actuellement invaincue avec la première place d’Orlando Pride et les retraites très médiatisées d’Alex Morgan et de Christine Sinclair, la superstar brésilienne Marta a déclaré qu’elle prévoyait de jouer au football professionnel pendant au moins deux ans supplémentaires.

«Je ne sais pas si je vais être à Orlando. Mais je pense qu’il faut jouer encore au moins deux ans », a-t-elle déclaré. L’Athlétisme. Son contrat actuel avec la Pride est après la saison 2024.

Marta a marqué sept buts et enregistré deux passes décisives en 19 matchs cette saison, et la Pride compte sept points d’avance sur le Washington Spirit, deuxième, qu’elle affrontera dimanche. S’ils gagnent, ils remporteront le bouclier NWSL, décerné à l’équipe ayant le total de points le plus élevé en saison régulière.

En 2023, Marta a inscrit quatre buts, tous sur penalty, et a joué une position de milieu offensif plus centrale. Cette saison, l’entraîneur-chef Seb Hines a déplacé Marta plus haut sur le terrain pour jouer aux côtés de Barbra Banda.

« Pour courir après Barbra, il faut travailler dur. Il faut être en forme », a plaisanté Marta en expliquant l’énergie dont elle a fait preuve sur le terrain cette année.

Cela a été une saison de revitalisation pour Marta, qui a remporté une médaille d’argent avec le Brésil aux Jeux olympiques en France avant de se retirer du football international. « Je ne quitterai pas le football. Je veux aider cette génération d’une manière ou d’une autre », a-t-elle déclaré après ce match perdu 1-0 par le Brésil contre les États-Unis.

Pour le club, et avec la saison de la Pride qui se déroule si bien, Marta s’est dite satisfaite de sa décision de venir à Orlando en 2017.

« Je me sens bien d’avoir décidé de rester ici aussi longtemps et de devoir traverser toutes ces situations année après année », a-t-elle déclaré.

« Je suis venu à Orlando parce que je veux être proche de mon pays, être proche de mes amis et de ma famille, pouvoir les voir un peu plus souvent. Je suis venu ici, puis j’ai rencontré de bonnes personnes. La communauté, c’est incroyable. Nous avons presque tout le monde de partout – Latino, Europe. Donc je me sens tellement à l’aise avec ça. Et j’ai commencé à visualiser ma vie ici à Orlando, pas seulement pour un ou deux ans, mais pour une longue période.

Depuis 2017, les Pride ont eu six entraîneurs principaux, y compris des intérimaires, et après la première année de Marta avec le club, au cours de laquelle ils ont terminé troisième au classement général, ils n’ont depuis jamais terminé plus haut que septième ni se sont qualifiés pour les séries éliminatoires. En 2024, la Pride a été la première équipe à décrocher mathématiquement une place en séries éliminatoires, Marta jouant en moyenne 78 minutes par match.

« J’ai toujours en tête que si je me mets dans cette situation, je dois faire de mon mieux », a-t-elle déclaré. « Je veux jouer parce que j’ai encore quelque chose à donner à l’équipe. J’ai encore l’énergie dont l’équipe a besoin pour moi et la qualité que le monde du football demande… Je me sens bien.

Après avoir battu le Bay FC 1-0 en septembre, Marta a déclaré aux médias d’après-match : « Je veux faire plus. Je veux battre plus de records, quoi qu’il arrive, pour que personne ne puisse nous rattraper.

