Marsquakes offre un aperçu détaillé de l’intérieur de la planète rouge

CAP CANAVERAL, Floride : Un dispositif de mesure des tremblements de terre sur Mars fournit le premier aperçu détaillé de l’intérieur de la planète rouge, révélant une croûte étonnamment mince et un noyau en fusion sous la surface glaciale.

Dans une série d’articles publiés cette semaine, des scientifiques ont rapporté que la croûte martienne se situe dans la plage d’épaisseur de la Terre. Le manteau martien entre la croûte et le noyau est environ deux fois moins épais que celui de la Terre. Et le noyau martien est du bon côté de ce que les scientifiques prévoyaient, bien que plus petit que le noyau de notre propre planète presque deux fois plus grande.

Ces nouvelles études confirment que le noyau martien est en fusion. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour savoir si Mars a un noyau interne solide comme celui de la Terre, entouré d’un noyau externe en fusion, selon les équipes de recherche internationales.

Des tremblements de terre plus forts pourraient aider à identifier plusieurs couches centrales, ont déclaré vendredi des scientifiques.

Les résultats sont basés sur environ 35 tremblements de terre enregistrés par un sismomètre français sur l’atterrisseur stationnaire InSight de la NASA, arrivé sur Mars en 2018. Le sismomètre en forme de dôme a en fait détecté 733 tremblements de terre jusqu’à présent, mais les 35 avec des magnitudes de 3,0 à 4,0 ont servi de base. pour ces études. La plupart des séismes importants sont originaires d’une région volcanique située à 1 600 kilomètres (1 000 miles) où la lave aurait pu couler il y a à peine des millions d’années.

Mark Panning du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui a participé à l’étude de la croûte, a déclaré que même les plus gros tremblements de terre sont si faibles qu’ils seraient à peine ressentis sur Terre. Il espère le grand qui faciliterait le traitement des données et définirait l’intérieur martien.

Croisons les doigts, nous aimerions voir des événements plus importants, a déclaré Panning.

Les mesures actuelles montrent que la croûte de Mars peut atteindre une profondeur de 12 à 23 milles (20 à 37 kilomètres) ; le manteau s’étendant sur près de 1 000 milles (1 600 kilomètres) ; et le noyau relativement léger avec un rayon de 1 137 milles (1830 kilomètres).

En comparaison, la croûte terrestre s’étend de quelques miles (kilomètres) sous les océans à plus de 45 miles (70 kilomètres) sous l’Himalaya. La Terre est presque le double de la taille de Mars.

En partant de la compréhension des dessins animés de ce à quoi ressemble l’intérieur de Mars, en y mettant des chiffres réels… nous sommes en mesure d’élargir vraiment l’arbre généalogique de la compréhension de la formation de notre planète rocheuse du système solaire, a déclaré Panning.

Sa mission prolongée de deux ans, InSight a été touché par une crise de puissance ces derniers mois. La poussière recouvrait ses panneaux solaires, juste au moment où Mars approchait du point le plus éloigné de son orbite autour du soleil.

Les contrôleurs de vol ont augmenté la puissance en utilisant le bras robotique de l’atterrisseur pour libérer du sable dans le vent soufflant afin d’éliminer une partie de la poussière sur les panneaux. Le sismomètre a continué à fonctionner, mais tous les autres instruments scientifiques restent en pause en raison de la situation électrique, à l’exception d’une sonde thermique allemande qui a été déclarée morte en janvier après avoir échoué à s’enfoncer à plus de quelques pieds (un demi-mètre) dans la planète.

Les trois études et un article complémentaire sont parus dans l’édition de jeudi de la revue Science.

