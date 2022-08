Marshawn Lynch, ex-NFL, réservé pour suspicion de conduite avec facultés affaiblies à Vegas

LAS VEGAS (AP) – L’ancien porteur de ballon de la NFL, Marshawn Lynch, a été arrêté mardi à Las Vegas, soupçonné de conduite avec facultés affaiblies, selon la police.

Les agents ont arrêté le véhicule que Lynch, 36 ans, conduisait vers 7 h 30, ont conclu qu’il était en état d’ébriété et l’ont arrêté, a indiqué la police dans un communiqué.

Lynch a été incarcéré à la prison de Las Vegas City parce qu’il était soupçonné de conduite sous influence, selon le communiqué.

Les autorités n’ont pas révélé si Lynch avait été testé pour conduite avec facultés affaiblies et n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail demandant des détails supplémentaires.

Il n’était pas clair si Lynch avait un avocat qui pourrait parler en son nom. Les dossiers de la prison n’en montraient pas un répertorié pour lui.

Lynch a joué 12 saisons dans la NFL, principalement avec les Seahawks de Seattle.

Il a été cinq fois Pro Bowler et a totalisé 10 413 verges au sol en carrière et 85 touchés au sol de 2007 à 19 avec les Seahawks, les Buffalo Bills et les Oakland Raiders.

The Associated Press