Marshawn Lynch DUI Arrestation Bodycam Images publiées

Des images de la caméra corporelle de l’arrestation de Marshawn Lynch pour conduite avec facultés affaiblies à Las Vegas le montrent physiquement retiré de son véhicule.

Mardi, l’ancien joueur de la NFL et membre garanti du Temple de la renommée, Marshawn Lynch, a été arrêté pour conduite sous influence à Las Vegas, Nevada. Au moment de l’arrestation, peu de détails ont été dévoilés et cela ressemblait à un simple DUI. L’arrestation a également semblé hors de propos pour Marshawn qui prêche constamment d’être «intelligent» dans votre prise de décision. Maintenant, les autorités publient plus de détails sur les événements qui se sont déroulés parallèlement aux images de la caméra corporelle.

Bodycam Footage des surfaces d’arrestation DUI de Marshawn Lynch montrant qu’il est physiquement retiré du véhicule

Selon TMZ, la police affirme qu’un Lynch en état d’ébriété s’endormait et s’endormait pendant sa détention alors qu’il sentait l’alcool. À un moment donné, les agents ont déclaré qu’il avait affirmé que le véhicule qu’il conduisait avait été «volé», mais n’a jamais confirmé si cela était vrai.

Dans la vidéo, vous pouvez voir qu’il manque un pneu avant à la GT500 Shelby Mustang, et les marqueurs de la chaussée ont amené la police à croire que Lynch a percuté les trottoirs avant que la voiture endommagée ne s’arrête.

Des images de caméras corporelles récemment publiées montrent également que l’ancien joueur de la NFL est physiquement retiré de son véhicule.

Les avocats de Marshawn, Richard A. Schonfeld et David Z. Chesnoff, ont une version différente de l’incident qu’ils ont décrit dans un communiqué.

«Marshawn n’a pas été arrêté pour un DUI. Au contraire, le véhicule était garé en toute sécurité et n’était pas en service. Nous sommes convaincus que lorsque toutes les preuves seront présentées, ce ne sera pas un DUI en vertu de la loi du Nevada. Marshawn apprécie et est reconnaissant de l’intérêt et du soutien de chacun.

Vous pouvez regarder les images de la caméra corporelle de Marshawn Lynch ci-dessous.