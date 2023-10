Marshawn Lynch a ri au visage de HC suite à la défaite du Super Bowl

Marshawn Lynch dit qu’il a ri au visage de Pete Carrol après l’interception de Russell Wilson sur la ligne de but lors du Super Bowl XLIX.

Shannon Sharpe a déplacé son Club Shay Shay podcast sur Colin Cowherd Le volume réseau de podcasts et n’a pas ralenti avec le contenu viral. Marshawn Lynch était le dernier invité de Sharpe et a parlé de la tristement célèbre interception du Super Bowl XLIX. Lors du Super Bowl XLIX, les Seahawks de Seattle étaient en baisse de quatre points et pouces du score lorsque Russell Wilson a lancé une interception.

Même les fans occasionnels savaient qu’il fallait courir avec le ballon avec Beastmode pour marquer et gagner la partie en laissant Russ lancer. Selon ComplexeLynch a révélé les conséquences de ce jeu et comment la réaction de Russ l’a incité à devenir mesquin avec l’entraîneur-chef Pete Carroll.

«Je m’appelle Russ et je l’entends dire: ‘Ah mec, je l’aurai la prochaine fois.’ Quand j’entends cette merde, d’habitude, je n’enlève pas mon casque, mais j’enlève mon casque, et je vais directement vers Pete Carroll, et je lui frappe le cul avec le plus gros ‘AHAHAHAHAHA’. Et à ce moment-là, je me dirige vers les vestiaires. Je suis dehors. Je ne veux pas voir toutes ces conneries se produire. Je ne vois pas les dernières pièces. Je suis dans le vestiaire.

De plus, Lynch a révélé une histoire drôle de rencontre avec Lenny Kravitz alors qu’il se rendait aux vestiaires alors que le match était encore en cours.

« Tu n’as pas de jeu ? » Kravitz a demandé, ce à quoi Beast Mode a répondu: « Oh ouais, c’est fini. »

Dans l’histoire, le jeu le plus stupide appelant l’interception en zone rouge pourrait être le numéro 1, si ce n’est pas le cas, il est définitivement dans le top 3. Ce jeu a changé le cours de l’histoire pour tous les membres de l’équipe. Après tout, comment une équipe retrouve-t-elle son alchimie et son moral après une telle erreur ?

« Vous savez que vous avez enlevé un rêve, vous avez enlevé un moment. Vous enlevez une dynastie parce qu’alors vous êtes dans la position où, hé, vous gagnez deux Super Bowls, peut-être que je ne veux pas être le corner le mieux payé, ni la sécurité la mieux payée, ni le receveur le mieux payé. » Lynch a expliqué. «Non, répartissez ce fromage dans toute l’équipe pour que nous puissions ramener tout le monde et que nous puissions essayer d’en faire trois. Peut-être quatre. Voyons ce que nous pouvons en tirer. « Non seulement vous enlevez toute cette merde, mais vous nous inscrivez dans les livres d’histoire comme l’appel le plus stupide de l’histoire du football. »

Vous pouvez regarder Marshawn Lynch et Shannon Sharpe se lier en ce moment ci-dessous.