Marshawn Kneeland manquera du temps, les options DE des Cowboys expliquées

FRISCO, Texas — Il n’y a pas beaucoup de temps, voire aucun, pour que les Cowboys de Dallas profitent de la façon dont ils ont surmonté une montagne de défis pour échapper à Pittsburgh avec une victoire de trois points contre les Steelers dans les dernières secondes de la compétition. Avec le virus des blessures qui les a encore une fois mordus sur la ligne défensive, cette fois enfonçant ses dents dans Marshawn Kneeland, il y a beaucoup à comprendre.

Kneeland, le choix de deuxième ronde de la recrue qui devrait recueillir une tonne de représentants à la suite des blessures de Micah Parsons et DeMarcus Lawrence lors de la victoire de la semaine 4 contre les Giants de New York, a été éliminé du match contre les Steelers avec un non-match. -blessure au genou par contact au début du premier quart-temps.

Il a été emmené et n’est pas revenu.

« Nous n’avons pas de calendrier total, mais il doit subir une intervention [on Tuesday]c’est le plan initial », a déclaré l’entraîneur-chef Mike McCarthy. « Nous verrons comment cela se passe. »

La procédure en question est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle, car elle est arthroscopique et amènera probablement Kneeland à rejoindre Lawrence dans la réserve des blessés pendant plusieurs semaines, mais cela signifie également qu’il ne sera pas absent pour le reste de la saison – la crainte initiale. Cela signifie que Lawson sera le premier à être inscrit sur la liste active pour occuper le siège temporairement libéré par Kneeland, étant donné que Lawson ne peut pas être élevé de l’équipe d’entraînement à nouveau cette saison.

Sa troisième et dernière élévation a eu lieu dimanche.

Alors, en dehors de cela, quelle est la prochaine étape pour les Cowboys en défensive ?

Eh bien, si vous vous interrogez sur les agents libres, **appuyez sur cette ligne bleue**.

Il y a beaucoup de choses à examiner pour les Cowboys dans ces rapports de reconnaissance. Quant aux solutions internes, c’est un mélange d’optimisme et d’inexpérience, dans une situation où ce ne sont pas seulement Parsons – qui est « incertain » de revenir contre les Lions de Détroit lors de la sixième semaine – et Lawrence et Kneeland, qui sont mis à l’écart mais N’oubliez pas que Sam Williams ne reviendra qu’en 2025 après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur au début du camp d’entraînement à Oxnard.

Alors oui, il y a aussi ça.

L’ajout de KJ Henry la semaine dernière, après l’avoir débauché de l’équipe d’entraînement des Bengals de Cincinnati, a été amené à travailler en rotation avec Kneeland, Chauncey Golston, Carl Lawson et Tyrus Wheat.

Henry était inactif contre les Steelers pour lui laisser le temps d’être intensifié par le coordinateur défensif Mike Zimmer, mais s’il y avait des plans pour lui accorder une semaine d’inactivité supplémentaire, ils sont probablement incendiés maintenant. Le jeune ailier défensif sera nécessaire contre les Lions, ne serait-ce que comme assurance contre une autre blessure comme celle subie contre les Steelers.

Le côté optimiste de la balance doit être enraciné (aha) dans ce que Golston, Lawson et Wheat ont pu faire contre Justin Fields et l’offensive des Steelers la semaine dernière. Chacun des trois a intensifié ses efforts de manière époustouflante, à la fois dans la course aux passes et dans la défense contre la course contre un quart-arrière mobile et un porteur de ballon d’impact, Najee Harris.

Lawson a exercé trois pressions de quart-arrière tandis que Golston et Wheat en ont tous deux eu deux, chacun avec un demi-sac (1,5 combiné) et sept plaqués combinés avec quelques points bourrés pour compléter leur fin de soirée à Steel City.

« Ils sont tous ici pour une raison », a déclaré Zimmer. « De toute évidence, vous perdez quatre bons joueurs à une place, et nous essayons donc de comprendre ce que ces gars peuvent faire, comment ils peuvent s’intégrer, comment ils peuvent travailler. »

Un aperçu rapide de ce qui va se passer à mesure que ces pièces du puzzle seront résolues :

S’opposer aux QB jusqu’à la semaine 12 –

Jared Goff

Brock Purdy

Kirk Cousins

Jalen fait mal

CJ Stroud

Jayden Daniels

Zimmer a définitivement fait en sorte que cela fonctionne la semaine dernière, mais il est également vrai que les choses ne deviendront pas plus faciles avec la visite des Lions au stade AT&T, suivie d’un voyage pour affronter les 49ers à Santa Clara. et puis les Falcons à Atlanta dans la semaine qui suit – avec les Eagles de Philadelphie, les Texans de Houston et les commandants de Washington, en tête de la division, tous au programme, respectivement, de la semaine 10 à la semaine 12.

C’est un défi de quarterbacks de haut niveau et d’attaques précipitées (les 49ers adoreraient utiliser les Cowboys comme tremplin pour un revirement, d’ailleurs) qui finira par façonner le reste de la saison de Dallas, pour le meilleur ou pour le pire.

Ils devront non seulement se galvaniser comme ils l’ont fait à Pittsburgh, mais il y a de fortes chances qu’ils aient également besoin d’un ou deux coups de main extérieurs.