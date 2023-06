Marshall vs Crews-Dezurn: Zak Chelli prend un risque majeur et Ben Whittaker peut mettre en valeur ses compétences sur le projet de loi de Manchester | Nouvelles de boxe

Zak Chelli entre en collision avec son rival invaincu Mark Jeffers et Ben Whittaker risque son record parfait sur le projet de loi Marshall vs Crews-Dezurn le 1er juillet, en direct sur Sky Sports.

Chelli devait se battre pour le titre des super-moyens du Commonwealth, mais le champion Heffron a dû se retirer sur blessure, et Jeffers est intervenu en remplacement, tandis que Whittaker, poids léger et lourd, affronte Vladimir Belujsky.

Jeffers, qui est invaincu en 15 combats, devrait fournir un autre défi dangereux à Chelli, qui a renforcé sa réputation avec une victoire dominante aux points sur Anthony Sims Jr en février.

Zak Chelli bat Anthony Sims par décision unanime pour décrocher le titre WBA Continental Super Middleweight.



Whittaker, qui a démoli Jordan Grant en mai, affronte Belujsky, basé en Irlande, un militant durable qui a trois fois plus de victoires par KO sur son record que Whittaker a des combats.

Dans l’événement principal, Savannah Marshall défie Franchon Crews-Dezurn pour les titres incontestés des super-moyens.

Ben Whittaker a été sans faute à son retour sur le ring, envoyant Jordan Grant en trois rounds.



Sur une sous-carte passionnante, Natasha Jonas peut également devenir championne du monde à deux poids lorsqu’elle affronte Kandi Wyatt pour la ceinture IBF des poids welters, et Callum Simpson peut afficher sa puissance explosive contre Boris Crighton.

« Mark Jeffers est dangereux et talentueux », a déclaré Ben Shalom, fondateur et PDG de BOXXER.

« Il saisira une énorme opportunité de combattre Zak Chelli après que Mark Heffron se soit retiré sur blessure. Je suis ravi de renverser un si grand combat – peut-être le combat de la nuit – en quelques jours. Le crédit doit aller aux deux gars pour avoir relevé un si grand défi.

« Zak Chelli a pour mission de prouver qu’il est le meilleur poids super-moyen du pays et il n’a peur de rien pour affronter qui que ce soit en cours de route. Chelli est un combattant de retour, il a cette mentalité de «n’importe qui, n’importe quand» et Jeffers est prêt à le rencontrer de front, donc je leur donne tout le crédit. Ils savent tous les deux que ce sera un combat difficile.

« La dernière performance de Ben Whittaker l’a mis sur le radar de tous les fans de sport du pays. C’est un talent unique dans une vie et il a lui-même dit qu’il voulait se battre au plus haut niveau dès que possible. Ce sera son premier combat en huit rounds. Vladimir Belujsky est dur, il est délicat, mais je pense que nous allons encore voir quelque chose de spécial de la part de Ben Whittaker à Manchester.