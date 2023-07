Marshall-Putnam 4-H Show du 17 au 20 juillet à Henry – Shaw Local

Le salon Marshall-Putnam 4-H 2023 aura lieu du 17 au 20 juillet au parc des expositions Marshall-Putnam, 915 University Ave. à Henry.

Le Salon 4-H est l’événement culminant pour les 4-Hers d’exposer les projets auxquels ils se sont inscrits. Les jeunes sont jugés par la conférence avec leur projet et reçoivent un ruban bleu, rouge ou blanc.

Les meilleurs projets sont choisis pour les trophées et les honneurs de la State Fair. De nombreux donateurs rendent les trophées et les cadeaux possibles pour honorer et reconnaître les membres 4-H. Le calendrier des événements est le suivant :

lundi 17 juillet

19 h – Souper de bienvenue au kiosque de restauration 4-H et visites de la foire 4-H

19h30 – Ballon chasseur à eau magnétique

mardi 18 juillet

Tout au long de la journée – Articles d’encan silencieux à l’Édifice commercial

9h00 – Spectacle avicole

10h – Spectacle de lapins

Midi – Activités Cloverbud sous la tribune

13 h – Jugement des projets généraux et minute pour le gagner : empilement de gobelets au kiosque alimentaire des 4-H

14h-14h30 – Popcorn au speed office

15 h – Minute pour la gagner : visage de guimauve au kiosque alimentaire des 4-H

17h00 – Spectacle équestre

18h30 – Revue de mode dans le Hunt Building

mercredi 19 juillet

8 h – Expositions porcines, ovines et bovines consécutives

8 h – Spectacle de chèvres

13h – Minute pour le gagner : poisson rouge/paille au stand de restauration 4-H

14 h – Minute pour la gagner : course aux pièces au kiosque alimentaire des 4-H

14h-14h30 – Popcorn au speed office

16h30 – Souper de côtelettes de porc

19h00 – Vente des champions et vente aux enchères de tartes

jeudi 20 juillet

8h00 – Jugement Aéronautique, Sciences Mécaniques et Horticulture

16h – Lancement de la fusée

17h30-18h45 – Soirée crème glacée dans le bâtiment commercial

18 h – Enchères finales pour les articles de l’encan silencieux dans le bâtiment commercial

19h00 – Cérémonie finale au Hunt Building

Tout au long de l’événement

Chasse au trésor du spectacle 4-H – Des fiches de chasse au trésor seront disponibles à la table d’accueil du bâtiment commercial et à la table 4-H du stand de restauration.

« Fun Anytime Area » – Clôturé par le stand de nourriture. Des jeux seront disponibles tels que le trou de maïs, le lancer d’échelle, le Jenga géant, les dés géants, les fers à cheval et le lancer de retournement.