Marshall-Putnam 4-H Show annonce les Prix des projets généraux 2023 – Shaw Local

Des membres 4-H des comtés de Marshall et de Putnam ont participé au salon Marshall-Putnam 4-H qui s’est tenu du 17 au 20 juillet au parc des expositions de Henry. Les Prix des projets généraux 2023 ont été annoncés comme suit :

Aérospatial

Modèle de fusée de départ exceptionnel (Banque nationale de Granville) : Adalida Lindstrom de Saratoga Leadaways

Modèle de fusée avancé exceptionnel (Boyle Farm Limited Partnership): Joey Vinyard de Bell Plain Hustlers

Aérospatiale exceptionnelle (Hasselberg Grebe Snodgrass Urban & Wentworth) : Waylon Lindstrom de Saratoga Leadaways

Lanceur de fusée exceptionnel (Boyle Farms Limited Partnership): Adalida Lindstrom de Saratoga Leadaways

Vêtements

STEAM 1 exceptionnel (Henry Rotary): Grace Miles de Bennington Go-Getters

STEAM 2 exceptionnel (Henry Rotary): Lucas Palm de Bennington Go-Getters

Shopping exceptionnel avec style (Daryle Wragge): Miley Nix de Bennington Go-Getters

Meilleur modèle junior (Boyle Farm Limited Partnership): Miley Nix de Bennington Go-Getters

Rhonda Downey Memorial Best Overall Couture & Textiles (Boyle Farms Limited Partnership): Kaitlyn Palm of Bennington Go-Getters

nourriture

Cuisinière championne senior (Mona’s Inc.) : Christina Weir des Steuben Rangers

Cuisinier Champion Junior (Daryle Wragge): Emma Kay Gaspardo de Henry Guys and Gals

Maison et famille

Exposition exceptionnelle sur la maison et la famille (Camp Grove State Bank): Piper Kammer de Lostant Leaders

Exposition exceptionnelle sur la maison et la famille (Campbell Insurance): Kiryn Schaer de Steuben Rangers

Horticulture

Meilleur panier du marché (Illinois Valley Herb Guild): Kiryn Schaer des Steuben Rangers

Exposition de jardinage exceptionnelle (Rotary Club de Toluca) : Kiryn Schaer des Steuben Rangers

Exposition exceptionnelle sur l’horticulture et les cultures (Rumbold & Kuhn, Inc.) : Myles Stange de LW Achievers

Exposition de fleurs exceptionnelle (Ryan Anderson, avocat) : Bridget Moodie des Steuben Rangers

Divers

Exposition 4-H exceptionnelle – Engagement civique 2 (Daryle Wragge): Connor Anderson de Henry Guys & Gals

Exposition exceptionnelle 4-H – Lecture (Randy et Lori Toepper): Bella Hall of Saratoga Leadaways

Exposition exceptionnelle 4-H – Cat Care (Daryle Wragge): Brody Lutz de Bennington Go -Getters

Science et technologie mécaniques

Prix ​​Christopher Miller (Bennington Go-Getters) : Lucas Palm de Bennington Go-Getters

Exposition exceptionnelle sur le travail du bois (Bruch Farms): Jackson Nauman de Henry Guys & Gals

Exposition exceptionnelle sur le travail du bois (famille George et Margy Mattern) : Lucas Palm de Bennington Go-Getters

Exposition exceptionnelle sur l’électricité (Energy Specialist Co.): Lucas Palm de Bennington Go-Getters

Petits moteurs exceptionnels (Bills Small Engines): Dominik Larimer de LW Achievers

Exposition exceptionnelle de tracteurs (Birkey’s Farm Store): Jack McGlasson de Steuben Rangers

Exposition exceptionnelle sur la science et la technologie (spécialiste de l’énergie) : Salina Breckinridge de Lostant Leaders

Exposition informatique exceptionnelle (famille George et Margy Mattern) : Brady Palm de Bennington Go-Getters

Soudeur exceptionnel (Lindstrom Family Trust): Piper Kammer de Lostant Leaders

Ressources naturelles

Brandon Phillips Memorial Award (The First National Bank of Lacon): Samantha Nauman de Henry Guys & Gals

arts visuels

Exposition d’art exceptionnelle – Art généré par ordinateur (revêtement de sol classique): Hayden Meachum Saratoga Leadaways

Exposition d’art exceptionnelle – Arts du patrimoine (Compeer Financial): Adalida Lindstrom de Saratoga Leadaways

Exposition d’art exceptionnelle – Verre (Henry auto Parts – NAPA): Reese Lenkaitis de PC Progressors

Exposition d’art exceptionnelle – 3D Mixed Media (McNabb Grain): Miles Stange de LW Achievers

Exposition d’art exceptionnelle – Craie, carbone, pigment (Banque centrale nord): Ava Ehnis Bell Plain Hustlers

Exposition d’art exceptionnelle – Chalk, Carbon, Pigment (Compeer Financial): Bella Hall of Saratoga Leadaways

Exposition d’art exceptionnelle – Craie, carbone, pigment (Daryle Wragge): Avery Schaer des Steuben Rangers

Exposition d’art exceptionnelle – Chalk, Carbon, Pigment (Boyle Farm Limited Partnership): Kendra Story of PC Progressors

Exposition exceptionnelle d’art patrimonial (Boyle Farm Limited Partnership) : Adalida Lindstrom de Saratoga Leadaways

Meilleure exposition photographique globale (Jim’s IGA): Piper Kammer de Lostant Leaders

Meilleur montage photo global (John Maubach Construction): Ryan Carlson de Henry Guys and Gals

Exposition exceptionnelle de photographies de début (Karl Ziegler): Makenzie Horton de PC Progressors

Meilleure décoration culinaire novice (Brittany Kuehn Leech et Tyler Kuehn) : Avery Schaer de Steuben Rangers

Meilleure décoration alimentaire intermédiaire (Henry Rotary): Anna McGlasson de Steuben Rangers