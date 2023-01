Marshall Middleton pourrait être le haut-parleur Bluetooth portable ultime

Nous sommes de grands fans des écouteurs et des haut-parleurs Bluetooth de Marshall et le dernier ajout à cette dernière gamme d’appareils pourrait bien être le compagnon audio parfait à emporter partout où vous allez.

Les haut-parleurs Bluetooth sont devenus d’excellents appareils au fil des ans, avec un certain nombre d’améliorations, mais il est rare qu’un seul modèle combine toutes les choses que vous pourriez souhaiter dans un ensemble soigné. Sur le papier, le Middleton semble le faire en termes de son, de durabilité, de design, de fonctionnalités et plus encore.

À la suite de l’Emberton II, le Middleton tente de trouver un équilibre entre toutes les cases à cocher typiques qu’un consommateur aura lors de l’achat d’un haut-parleur Bluetooth portable. La société (Zound Industries), qui fabrique également des produits sous les marques Adidas et Urbanears, affirme qu’elle “porte le son portable le plus lourd dans votre main”.

Cela fait référence à l’audio. Physiquement, l’appareil se situe entre Emberton II et Stockwell en termes de taille.

Zound Industries

Le Middleton porte un indice de protection IP67, il est donc entièrement étanche à la poussière et à l’eau et la société a également amélioré ses références écologiques car le haut-parleur est fabriqué à partir de 55 % de plastique recyclé post-consommation et est entièrement sans PVC.

Plus de 20 heures d’autonomie signifient que le Middleton ne s’effondrera pas même si vous organisez une fête toute la nuit. Cependant, le recharger prendra quatre heures et demie. Le haut-parleur peut également être utilisé comme batterie externe pour charger d’autres appareils comme votre smartphone via le port USB-C. À côté de cela, vous trouverez une entrée auxiliaire inhabituelle.

Pourtant, cela devrait valoir le temps de charge grâce à une configuration à quatre haut-parleurs qui offre un son stéréo multidirectionnel « True Stereophonic ».

Zound Industries

“Découvrez un son spatial et binaural supérieur qui circule autour de vous et remplit n’importe quel espace. C’est un son absolu à 360°, où chaque endroit est un endroit idéal », a déclaré la société.

Comme avec les enceintes Marshall précédentes, le mode Stack vous permet d’augmenter le volume en connectant plusieurs Middletons entre eux et vous pouvez personnaliser le son avec des commandes de graves et d’aigus en haut ou via l’application dédiée.

Le Marshall Middleton coûte 299 $ / 269 £ / 299 € et est en vente aujourd’hui. Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs haut-parleurs Bluetooth.