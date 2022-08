Marsha Blackburn : une sénatrice américaine atterrit à Taïwan et jure de ne pas être intimidée par la Chine

Le voyage de Blackburn, un républicain du Tennessee qui siège au Comité sénatorial des forces armées, fait suite à un certain nombre de visites récentes de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, et d’autres responsables américains.

“Taiwan est notre partenaire le plus fort dans la région indo-pacifique. Des visites régulières de haut niveau à Taipei sont une politique américaine de longue date”, a déclaré Blackburn dans un communiqué jeudi.

La visite de Pelosi, qui est devenue plus tôt ce mois-ci le plus haut responsable américain à avoir atterri sur l’île en 25 ans, a été citée par Pékin comme le déclencheur de plusieurs jours d’exercices militaires à grande échelle au cours desquels la Chine a tiré des missiles sur Taïwan et a fait voler des vagues d’avions de guerre dans sa zone d’identification de défense aérienne.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine affirme que Taïwan fait partie de son territoire, bien qu’il ne l’ait jamais gouverné, et a refusé d’exclure le recours à la force pour le contrôler.

Les États-Unis n’ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais sont tenus par la loi de fournir à l’île des armes défensives et sont restés intentionnellement ambigus quant à savoir s’ils interviendraient militairement en cas d’attaque chinoise.

Dans des tweets vendredi matin, la sénatrice américaine, qui ne représente pas l’administration Biden, a réitéré son soutien à Taïwan.

“Je ne me prosternerai jamais devant le Parti communiste chinois”, a-t-elle déclaré dans l’un d’eux. “Je continuerai à soutenir les (Taïwanais) et leur droit à la liberté et à la démocratie. Xi Jinping ne me fait pas peur”, a-t-elle ajouté plus tard, faisant référence au dirigeant chinois.

Lors de sa rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen vendredi matin, Blackburn a mis l’accent sur les valeurs de démocratie et de liberté, qu’elle a déclaré que Washington partage avec Taïwan.

“Il est en effet important que les nations éprises de liberté soutiennent Taïwan alors qu’elles cherchent à préserver leur indépendance et leur liberté”, a déclaré Blackburn.

Tsai a déclaré que les récentes visites de personnalités publiques américaines ont “renforcé la détermination de Taiwan à se défendre”.

“Nous sommes impatients de continuer à aider et à soutenir Taïwan alors qu’ils progressent en tant que nation indépendante”, a déclaré Blackburn.

Dans le cadre de la politique de longue date “Une Chine”, les États-Unis reconnaissent la position de Pékin selon laquelle Taiwan fait partie de la Chine, mais n’ont jamais officiellement reconnu la revendication du Parti communiste sur l’île autonome de 23 millions d’habitants.

La sénatrice américaine rencontrera également le secrétaire général du Conseil de sécurité nationale Wellington Koo et le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu lors de sa visite de trois jours, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a dit.

La Chine n’a fait aucun commentaire immédiat sur la visite de Blackburn, mais a clairement exprimé sa colère depuis la visite de Pelosi avec les exercices militaires et les déclarations disant que les actions des politiciens américains et des polices gouvernementales menacent le statu quo à travers le détroit de Taiwan.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné Pelosi pour ce qu’il a décrit comme ses “actions vicieuses et provocatrices”, affirmant que son voyage à Taïwan équivalait à “une ingérence sérieuse dans les affaires intérieures de la Chine”.

“La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a insisté pour se rendre à Taiwan au mépris des préoccupations sérieuses et de la ferme opposition de la Chine, s’ingérant sérieusement dans les affaires intérieures de la Chine, portant gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, bafouant gravement le principe d’une seule Chine et menaçant gravement la paix et stabilité à travers le détroit de Taïwan », a déclaré le ministère.