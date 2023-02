Marseille vs Paris Saint-Germain – Rapport de match de football – 8 février 2023

Le début d’année misérable du Paris Saint-Germain s’est poursuivi lorsqu’il a été éliminé de la Coupe de France des 16 derniers par ses rivaux amers Marseille mercredi.

Marseille, qui n’avait battu le PSG que deux fois depuis le rachat de la capitale par Qatar Sport Investment (QSI) en 2011, a atteint les quarts de finale grâce à un penalty d’Alexis Sanchez et un coup de foudre de Ruslan Malinovskyi après l’égalisation de Sergio Ramos en première mi-temps.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le PSG a déjà perdu trois fois en 2023 et la défaite en Coupe intervient moins d’une semaine avant d’affronter le Bayern Munich lors de son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Sans le blessé Kylian Mbappe, qui manquera également le choc du Bayern, le PSG a eu du mal et selon le capitaine Marquinhos, ils devront désormais “fermer”. [their] bouche et travail” pour rebondir.

“Ils ont pressé haut et nous n’avons pas réussi à casser les lignes. Ça fait mal parce que c’était un match de Coupe contre notre grand rival”, a ajouté Marquinhos.

L’entraîneur marseillais Igor Tudor s’est réjoui de leur victoire.

“Des gars incroyables, ce sont des champions. C’est génial pour le club”, a-t-il déclaré.

Marseille a pris les devants à la 31e minute lorsque Sanchez a converti un penalty après que Cengiz Under ait été renversé par Ramos, donnant aux hôtes un avantage mérité après un départ animé.

Ramos, cependant, a rattrapé son erreur en rentrant dans le corner de Neymar deux minutes après le début du temps d’arrêt de la première mi-temps, peu de temps après que le Brésilien ait frappé le poteau avec une frappe de 18 mètres.

Le stade Vélodrome est ensuite entré en ébullition lorsque Malinovskyi, prêté par Atalanta le mois dernier, a battu Gianluigi Donnarumma avec une demi-volée vicieuse juste à l’extérieur de la surface qui est entrée dans la lucarne.

Ramos s’est vu refuser un but pour hors-jeu dans le temps additionnel dans une finale acharnée alors que Marseille défendait bec et ongles.

Ailleurs, l’Olympique Lyonnais a éliminé Lille 4-2 aux tirs au but après un match nul 2-2.

L’AJ Auxerre a été battue 3-2 à domicile par l’équipe de Ligue 2 Rodez, qui s’est qualifiée après avoir marqué avec ses trois tentatives cadrées.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu jeudi.