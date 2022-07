Marseille vote pour augmenter les frais de retard et de reconnexion pour les factures d’eau en retard – Shaw Local

Ceux qui sont à Marseille en retard sur leur prochaine facture d’eau paieront 50 $ de frais de retard et 100 $ de frais de reconnexion, contre 35 $ et 60 $ respectivement.

Le maire Jim Hollenbeck a déclaré que le conseil municipal avait pris cette décision parce que cela coûte de l’argent à la ville chaque fois qu’elle doit envoyer un travailleur pour ouvrir l’eau en raison d’un retard de paiement.

“Nous sommes prêts à travailler avec n’importe qui et à mettre en place un plan de paiement”, a déclaré Hollenbeck.

Jim Buckingham, membre du conseil, a déclaré que ce sont les mêmes personnes qui manquent de paiements chaque mois et Hollenbeck a déclaré que la ville compte entre 18 et 25 maisons qui manquent de paiements d’eau et d’égouts par mois.

Hollenbeck a déclaré que la ville accordait généralement aux résidents deux mois avant de couper leur eau pour non-paiement.

Toute personne ayant des questions sur sa facture d’eau ou un retard de paiement de facture d’eau peut se rendre à la Mairie de Marseille au 209 rue Lincoln.