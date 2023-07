Marseille va entamer des discussions avec Chelsea pour Pierre-Emerick Aubameyang

L’attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, aurait accepté des conditions personnelles pour un contrat de trois ans avec l’équipe de Ligue 1 de Marseille, selon Fabrizio Romano.

Aubameyang, qui est arrivé à Stamford Bridge en provenance de Barcelone l’été dernier, a eu du mal à trouver sa place tout au long de la saison dernière.

L’Olympique de Marseille et Chelsea discuteront de Pierre Aubameyang cette semaine. Des pourparlers prévus pour trouver un accord et laisser Pierre rejoindre l’OM. 🔵🇬🇦Conditions personnelles convenues sur un contrat de trois ans. pic.twitter.com/zhqE3d7oRa — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 18 juillet 2023

L’attaquant gabonais, qui a coûté 12 millions de livres à Chelsea, a disputé 22 matches avec les Blues la saison dernière et n’a marqué que trois fois. Il a été amené dans l’espoir de retrouver l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, qui a été limogé quelques jours après son arrivée.

Après le limogeage de Tuchel en septembre, Aubameyang a eu du mal à faire bonne impression sous Graham Potter et a été exclu de l’équipe de la Ligue des champions du club après plusieurs arrivées en janvier.

Un retour dans le sud de la France pourrait bien lui fournir l’opportunité de se réinventer et de retrouver ses repères.

Il devra cependant accepter une réduction de salaire considérable de son contrat actuel de 150 000 livres par semaine afin de faciliter le déménagement.

Chelsea, d’autre part, aurait dit à Marseille qu’ils voulaient 5 à 6 millions de livres de la partie française s’ils voulaient bénéficier de ses services.

Marseille, qui fera son retour en Ligue des champions cette saison après avoir terminé troisième la saison dernière en championnat, est sur le marché pour acquérir une puissance de star infaillible qui aidera l’équipe à naviguer dans les tournois européens, et c’est ce que ils visent à faire avec Aubameyang.

Les Bleus tiennent à retirer Aubameyang de la masse salariale et à libérer des fonds pour de nouvelles recettes avant la fin de la fenêtre. Pochettino a déjà fait six ajouts à l’équipe première cet été, dont Christopher Nkunku, Andrey Santos, Malo Gusto et Nicolas Jackson.