Marseille va demander une subvention au Broadway Park, avec une pataugeoire en tête – Shaw Local

Les responsables marseillais pensent qu’une pataugeoire serait un excellent ajout à Broadway Park et recherchent une subvention pour y parvenir.

Les quatre coins du parc Broadway à Marseille pourraient faire peau neuve si la candidature de la ville de Marseille pour une Subvention d’Acquisition et d’Aménagement de Terrains en Espace Ouvert est acceptée.

Le conseil municipal de Marseille a approuvé Hitchcock Designs pour créer la demande de subvention lors de sa réunion de mercredi, où le maire Jim Hollenbeck a déclaré que la ville avait fait son premier pas vers la mise à jour de Broadway Park.

«Pendant un certain temps, nous voulions avoir une pataugeoire et nous avons parlé de l’installer à Knudson Park, mais nous avons le kiosque à musique là-bas, donc je pense que nous devrions probablement garder ce parc pour les événements et les festivals de musique et mettre la pataugeoire à Broadway. Parc », a déclaré Hollenbeck.

Une pataugeoire n’est qu’un des éléments que la ville a sur sa liste de souhaits. Hollenbeck a déclaré que le parc mis à jour pourrait avoir un terrain de pickleball et des mises à jour du terrain de basket.

L’ingénieur municipal Mike Etscheid a déclaré que si les subventions OSLAD nécessitent généralement une correspondance de la ville, Marseille pourrait être exemptée car il s’agit d’une ville en difficulté économique.

Hollenbeck a déclaré que le projet devrait coûter environ 600 000 $ et que la ville devra peut-être verser 10 % de ce montant, mais que la ville obtienne ou non la subvention reste un défi. Ce cycle de subventions se termine le 30 octobre et Hollenbeck a déclaré que la ville réessayerait l’année prochaine si elle ne la recevait pas cette année.