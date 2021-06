Marseille signe l’adolescent américain Konrad De La Fuente de Barcelone

Marseille a finalisé la signature de l’ailier américain Konrad De La Fuente en provenance de Barcelone pour 3 millions d’euros, le Le club français a annoncé.

De la Fuente, 19 ans, a signé un contrat de quatre ans avec Marseille, qui appartient à l’homme d’affaires américain Frank McCourt, l’ancien propriétaire des Dodgers de Los Angeles.

Le Barça devra payer 50% de tous les futurs frais de transfert, ont déclaré des sources à ESPN. Le club catalan avait espéré ajouter une clause pour re-signer De La Fuente dans un certain délai, mais la réglementation du football français ne permettait pas d’en inclure une.

ESPN a signalé pour la première fois en avril que le Barça était disposé à écouter les offres pour De La Fuente cet été, avec un intérêt venant d’Espagne, d’Allemagne et de France.

Le natif de Miami a été en marge de l’équipe première cette saison, faisant deux apparitions en Ligue des champions, mais il n’a pas encore fait ses débuts en Liga.

Il a figuré en bonne place pour l’équipe B dans la seconde moitié de la campagne, les aidant à atteindre les éliminatoires du troisième niveau du football espagnol, mais a déclaré à ESPN qu’il avait été difficile d’alterner entre les deux équipes.

Après les arrivées de Sergio Aguero et Memphis Depay sur des transferts gratuits, De La Fuente était sur le point de glisser plus bas dans la hiérarchie sous la direction de l’entraîneur Ronald Koeman.

ESPN a révélé la semaine dernière que Marseille était devenu le favori pour le signer.

L’entraîneur Jorge Sampaoli a même téléphoné à De La Fuente, qui est au Barça depuis 2013, pour expliquer comment il s’intégrera dans ses projets au club français et quel serait son rôle.

Marseille a terminé cinquième de Ligue 1 en 2020-21 et sera en Ligue Europa la saison prochaine.

De la Fuente a été sélectionné par les États-Unis au niveau des moins de 16 ans, des moins de 18 ans et des moins de 20 ans et a reçu sa première convocation senior en novembre dernier, jouant 71 minutes dans un match nul et vierge contre le Pays de Galles.