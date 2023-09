Marseille s’apprête à annoncer un nouvel entraîneur après le drame du départ de Marcelino

Après la démission de Marcelino la semaine dernière, la puissance française Marseille serait sur le point d’embaucher Gennaro Gattuso comme prochain entraîneur-chef mercredi.

Suite à des tensions entre les supporters et l’administration, Marseille a démis Marcelino de son poste d’entraîneur-chef après seulement sept matchs à la tête. Les supporters du club étaient mécontents du style de jeu de l’entraîneur espagnol et l’entraîneur a déclaré qu’il avait été menacé et insulté au point qu’il a décidé de démissionner.

Alors qu’il cherchait un remplaçant permanent, le Olympiens le président Pablo Longoria a embauché Jacques Abardonado pour assurer l’intérim. Gattuso a affronté l’ancien patron du PSG Christophe Galtier, ainsi que Julen Lopetegui, mais les a battus pour le poste.

Marseille va nommer Gennaro Gattuso pour remplacer Marcelino

L’équipe de Liga de Valence a laissé partir Gattuso fin janvier. Depuis, il n’a pas trouvé de travail. Aujourd’hui, l’homme de 45 ans fait son grand retour après huit mois.

Selon Fabrizio Romano, l’Italien est déjà en France avant sa signature officielle plus tard dans la journée. Il sera le nouvel entraîneur de Marseille. Après le départ de Laurent Blanc de Lyon, beaucoup pensaient que Gattuso prendrait la relève en tant qu’entraîneur. Le club a fait face à une opposition importante à cette décision et Lyon a finalement opté pour son compatriote Fabio Grosso.

Cela signifie que l’ancien milieu de terrain sera disponible pour le match de Ligue 1 de samedi entre Marseille et Monaco. Sa nouvelle équipe voudra mettre fin à une série de quatre matchs sans victoire.

Quel est le bilan managérial de Gattuso ?

Après sa retraite de joueur en 2013, Gattuso a fait ses débuts en tant que manager avec Palerme. Il a ensuite dirigé la Crète, Pise et son ancien club, l’AC Milan, jusqu’à son départ à la fin de la saison 2018-19.

Après avoir pris la direction de Naples à l’hiver 2019, l’Italien a mené l’équipe à un titre en Coppa Italia. L’équipe Partenopei a raté la qualification pour l’UEFA Champions League 2021-22. Ensuite, le club a laissé partir le grand italien. De plus, il n’a mené Valence qu’à sept victoires sur 22 possibles la saison dernière.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto