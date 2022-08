Marseille remporte le premier match de la saison de Ligue 1, Ramsey marque pour ses débuts à Nice

Paris (AFP) – Marseille a débuté sa campagne de Ligue 1 dimanche en battant Reims 4-1 lors du premier match d’Igor Tudor en tant qu’entraîneur, tandis qu’Aaron Ramsey a frappé lors de ses débuts niçois pour sauver un point à Toulouse.

Après un été troublé au cours duquel Jorge Sampaoli est sorti de son mécontentement à l’approche du transfert du club, c’était une victoire bienvenue pour Tudor après une pré-saison mouvementée.

L’ancien international croate a été moqué par les supporters locaux avant le coup d’envoi, mais un but contre son camp de Wout Faes et les premiers buts de Nuno Tavares et Luis Suarez ont remonté le moral au Vélodrome.

Folarin Balogun, comme Tavares prêté à Arsenal, a répondu tardivement pour Reims avant que Suarez ne décroche son deuxième de la soirée.

Tudor a laissé tomber le capitaine Dimitri Payet sur le banc, offrant des débuts à cinq joueurs dont Tavares et Jonathan Clauss, qui ont été convoqués en France avec Lens la saison dernière.

Clauss a rapidement été impliqué lorsque le défenseur rémois Faes a transformé le centre de l’arrière droit dans son propre filet sous la pression d’Arkadiusz Milik à la 13e minute.

Marseille a eu la malchance de ne pas ajouter à son avance avec Cengiz Under et Valentin Rongier frappant les boiseries, mais Tavares a porté le score à 2-0 avec une belle frappe basse juste avant la mi-temps.

L’attaquant colombien Suarez, signé de Grenade en juillet, n’a eu besoin que de 13 minutes pour ouvrir son compte en Ligue 1, rentrant chez lui après que le ballon ait rebondi dans la surface de réparation de Reims.

L’international anglais des moins de 21 ans Balogun s’est dirigé pour réduire le déficit, mais Suarez s’est assuré que c’était la nuit de Marseille en tapant sur la passe de Cedric Bakambu profondément dans le temps d’arrêt.

– Ramsey monte à la rescousse –

Aaron Ramsey a marqué une minute après ses débuts à Nice après avoir été remplaçant en seconde période pour sauver un match nul 1-1 contre le promu Toulouse.

L’international gallois a égalisé à la 78e minute pour annuler un but en première mi-temps de la nouvelle recrue toulousaine Thijs Dallinga, le meilleur buteur de la saison dernière en deuxième division néerlandaise.

Ramsey, 31 ans, a quitté la Juventus lorsque son contrat a été résilié fin juillet et est rapidement réapparu juste de l’autre côté de la frontière à Nice après avoir signé un contrat d’un an.

Le gardien danois Kasper Schmeichel a été nommé sur le banc par l’entraîneur niçois Lucien Favre après son arrivée cette semaine en provenance de Leicester City, le club avec lequel il a remporté le titre de Premier League en 2016.

Jonathan David a marqué deux fois alors que l’entraîneur portugais Paulo Fonseca a commencé son règne à Lille avec une victoire 4-1 à domicile contre Auxerre, qui est de retour dans l’élite pour la première fois depuis une décennie.

Benjamin Andre a donné l’avantage à Lille dès la première minute avant que la star canadienne David ne double la mise avec seulement trois minutes jouées.

David a ajouté un troisième avant la mi-temps et Akim Zedadka a porté le score à 4-0 juste après l’heure de jeu. Gaetan Charbonnier a attrapé une consolation pour Auxerre.

Le défenseur belge Arthur Theate a eu un début à oublier pour Rennes, inscrivant un but contre son camp devant son compatriote nouveau venu Steve Mandanda lors d’une défaite 1-0 à domicile contre Lorient.

Theate, signé de Bologne en juillet, a battu Mandanda, le vainqueur de la Coupe du monde de 37 ans qui a quitté Marseille le mois dernier après avoir fait un record de 613 apparitions pour le club.

L’arrière central gallois Joe Rodon a également fait ses débuts à Rennes aux côtés de Theate après avoir signé un prêt d’une saison de Tottenham Hotspur.

Florian Sotoca a réussi un triplé malgré un penalty raté pour permettre à Lens de s’imposer 3-2 contre Brest, tandis que Montpellier battait Troyes sur le même score.

Nantes, vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, battu par le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions en Israël il y a une semaine, a fait match nul 0-0 à Angers.

Le PSG a lancé sa candidature pour une 11e couronne record de la Ligue française avec une démolition 5-0 de Clermont samedi, alors que Lionel Messi a marqué deux fois, y compris avec un superbe coup de pied aérien.