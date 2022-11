Marseille rappelle aux habitants les violations de l’ordonnance de signalisation avant les élections – Shaw Local

Le conseil municipal de Marseille a adopté en mai une ordonnance limitant la taille et l’emplacement des endroits où les résidents peuvent placer des panneaux, bien qu’elle n’ait pas encore été appliquée.

Brad Miller, un habitant de Marseille, a déclaré qu’il avait été décidé en mai qu’un panneau politique pouvait mesurer 8 pieds carrés et qu’il pouvait y avoir un total de 80 pieds carrés de panneaux sur une propriété résidentielle, pour un total de 10 panneaux. Tout ce qui précède nécessiterait une visite à la Commission du plan pour recevoir un permis d’utilisation conditionnelle.

“C’était en quelque sorte une façon de contrôler ce que les panneaux avaient et leur taille afin de ne pas devenir trop fous”, a déclaré Miller. “Je sais que nous avons également parlé des trottoirs, mais ils sont différents dans chaque quartier de la ville.”

Miller est membre de la Commission du Plan à Marseille, qui a passé plus de deux ans à mettre à jour l’ordonnance de la ville vieille de près de 40 ans. Miller a cependant déclaré qu’il s’adressait au conseil municipal en tant que résident et non en tant que représentant de la commission du plan.

Les types de panneaux auxquels Miller fait référence sont ceux du côté ouest de Marseille le long de l’US 6, où un résident a entre 12 et 15 panneaux, tous directement sur le trottoir.

“J’ai parlé à IDOT et ils ont dit qu’ils ne feraient rien à moins qu’ils ne soient un problème visuel, comme s’ils étaient dans un coin”, a déclaré Miller.

Miller a également déclaré que la section locale 393 des ouvriers enfreignait l’ordonnance et il a souligné qu’il ne s’agissait pas de déranger qui que ce soit dans un sens ou dans l’autre.

“Nous travaillons sur ces ordonnances depuis plus de deux ans et demi, essayant de les mettre à jour il y a au moins 40 ans”, a déclaré Miller. “Si nous continuons à faire cela et que nous ne faisons pas appliquer les choses, il n’y a même aucune raison pour que nous le fassions. C’est une perte de temps. »

Le commissaire Gary Lewey a déclaré qu’il appartenait à la police de faire appliquer cette ordonnance et qu’il craignait qu’il y ait un problème lié au premier amendement.

Miller a déclaré que l’application de l’ordonnance ne consistait pas à enfreindre la parole, mais à donner à la ville une certaine forme de contrôle sur l’image de la ville.

Le maire Jim Hollenbeck a déclaré qu’en regardant en arrière, il aurait aimé envoyer des lettres après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Hollenbeck a déclaré que l’application de l’ordonnance restera douce puisque les élections sont proches, mais il y aura plus de discussions après le jour du vote pour discuter de la manière dont la police l’appliquera.