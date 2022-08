Marseille gagne alors que Monaco humilié par Lens

Paris (AFP) – Marseille a poursuivi son début de saison invaincu en Ligue 1 après qu’un but contre son camp de Nicolas Pallois leur a donné une victoire 2-1 sur Nantes au Vélodrome samedi.

Alexis Sanchez a fait ses débuts à domicile après sa récente arrivée à Marseille, mais le Chilien avait été remplacé au moment où le match a pris vie dans le dernier quart-temps.

Une tentative de tir de Jonathan Clauss s’est brisée sur Chancel Mbemba dans la surface, et l’ancien défenseur congolais de Newcastle United a poussé à la maison pour donner l’avantage à Marseille à 20 minutes de la fin.

Pourtant, l’équipe locale, qui avait déjà vu le milieu de terrain international brésilien Gerson boitiller avec une blessure apparente au mollet, a ensuite fait expulser Samuel Gigot pour un deuxième carton jaune pour avoir tiré Mostafa Mohamed au sol et concédé un penalty.

Ludovic Blas a fracassé le coup de pied pour égaliser pour Nantes à 12 minutes de la fin, seulement pour les 10 hommes de Marseille pour marquer le vainqueur à la 82e minute.

Sanchez était parti, mais Dimitri Payet était entré et son tir a été dévié par Pallois et s’est envolé dans les airs, tombant sur son compatriote remplaçant Luis Suarez pour se diriger vers le but.

Le ballon est ensuite entré dans le visage de Pallois pour porter le score à 2-1, et Marseille – dont le nouvel entraîneur Igor Tudor a été moqué par les supporters avant les deux matches à domicile jusqu’à présent cette saison – a sept points sur neuf possibles.

Lens a également sept points en trois matchs après une superbe victoire 4-1 à Monaco plus tôt samedi.

L’international belge Lois Openda a donné à Lens une avance rapide dans la principauté et Deiver Machado a porté le score à 2-0, Benoit Badiashile réduisant le déficit avant la mi-temps.

Cependant, Lens a restauré son avantage de deux buts après 10 minutes de jeu en seconde période lorsque Seko Fofana a converti un penalty après que Florian Sotoca ait été renversé par Breel Embolo.

L’arrière latéral brésilien Vanderson a ensuite été expulsé pour un deuxième carton jaune pour quitter Monaco pour jouer les 18 dernières minutes à un homme au Stade Louis II.

Leur misère a été aggravée lorsque le remplaçant Wesley Said a marqué un quatrième but pour Lens à la 78e minute.

C’est la troisième saison consécutive que Lens s’impose à Monaco. Ils ont également refusé à Monaco la deuxième place du classement et la qualification automatique pour la phase de groupes de la Ligue des champions lorsqu’ils ont marqué un égaliseur dans le temps additionnel pour faire match nul 2-2 lors de la dernière nuit de la saison dernière.

L’équipe monégasque de Philippe Clement – qui avait remporté neuf matches de championnat consécutifs avant ce match – a ensuite été éliminée de la compétition de clubs d’élite européenne par le PSV Eindhoven lors du troisième tour de qualification plus tôt ce mois-ci.

Ils comptent quatre points lors de leurs trois premières sorties en Ligue 1 cette saison.

Le Paris Saint-Germain, champion en titre, a la chance de dépasser Lens et Marseille à la première place lors de leur visite à Lille dimanche.

Lyon s’est imposé 4-1 à domicile face à Troyes vendredi.