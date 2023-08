Marseille envisage de déplacer l’hôtel de ville et le service de police dans un bâtiment au bord de l’Illinois – Shaw Local

Le conseil municipal de Marseille envisagera bientôt de déplacer la mairie et le service de police dans le bâtiment Illinois Valley Cellular, le long de la rivière Illinois.

Les nouveaux propriétaires d’Illinois Valley Cellular ont mis en vente ses installations au 200 Riverfront Drive.

Les responsables de Marseille ont déterminé que cela répondrait aux besoins de la ville pour la mairie et le service de police, a déclaré mercredi le maire Jim Hollenbeck dans un communiqué de presse. Une motion est prévue pour que le conseil municipal de Marseille fasse avancer les négociations, mais rien n’a été finalisé. Le conseil municipal peut envisager des acquisitions de terrains à huis clos, conformément à la loi de l’État.

Les pourparlers entre la ville et les entreprises ont inclus Illinois Valley Cellular restant dans le bâtiment jusqu’à ce qu’il détermine l’avenir de ses opérations marseillaises. Hollenbeck a déclaré dans le communiqué de presse qu’il espérait que l’entreprise resterait en ville.

Selon le communiqué de presse, la ville prévoyait de moderniser l’hôtel de ville et le service de police.

Le bâtiment Illinois Valley Cellular mesure 27 315 ​​pieds carrés et occupe 6,4 acres. La structure de 23 ans a été évaluée à 1,6 million de dollars et a été répertoriée par l’agent immobilier pour 2 millions de dollars.

Les nouveaux propriétaires d’Illinois Valley Cellular ont déclaré qu’ils vendraient le bâtiment à la ville pour 1,45 million de dollars, selon le communiqué de presse. Cela calcule 53 $ par pied carré. Le remodelage de l’hôtel de ville actuel a été estimé à environ 343 200 $ à 514 800 $, ce qui représente entre 80 $ et 120 $ le pied carré, selon le communiqué de presse.

Si la ville devait déménager dans le complexe riverain, elle aurait la possibilité de vendre une partie des biens immobiliers à d’autres fins de construction ou commerciales, selon le communiqué de presse.

« L’emplacement est adéquat à la fois pour l’hôtel de ville et le service de police et une plus grande salle du conseil pour les réunions par rapport à notre salle de conseil actuelle, qui est parfois supérieure à la capacité dictée par le chef des pompiers et le prévôt des incendies de l’État », a déclaré le communiqué de presse publié. par Hollenbeck. « La gendarmerie a besoin d’un garage. L’acquisition de ce bâtiment lui donnerait l’espace de garage nécessaire pour l’équipement.

Le service de police ne peut héberger ou parrainer aucune formation car il ne dispose pas de salle de formation, selon le communiqué de presse.

L’hôtel de ville de Marseille a 100 ans et était un concessionnaire automobile et un garage avant de devenir le siège de la ville. (Michelle Turner)

L’hôtel de ville de Marseille a 100 ans et était un concessionnaire automobile et un garage avant de devenir le siège de la ville. L’installation doit être modernisée, selon le communiqué de presse. L’hôtel de ville dispose de quatre appareils de chauffage et de climatisation, ainsi que de 11 panneaux électriques différents. Les fenêtres sont en mauvais état et il n’y a pas d’isolation.

« Nous ne sommes pas conformes à l’ADA », indique le communiqué de presse. « La mise à jour a été envisagée, car nous ne pouvons tout simplement pas continuer à la laisser aller avec la mise à jour indéfiniment et les coûts de construction ne feront qu’augmenter de manière constante. Si nous faisions cela, nous aurions toujours un vieux bâtiment.

Marseille explore des options de financement allant des prêts conventionnels aux obligations ou à un prêt USDA, avec la possibilité de rembourser la facilité en 15 ans. Les obligations-recettes alternatives auront un intérêt d’environ 4,5%, selon le communiqué de presse. Les paiements peuvent être effectués avec le revenu actuel et il n’y aurait pas d’augmentation d’impôt.

L’hôtel de ville et les bâtiments du département de police sont en cours d’évaluation et la ville fera des offres pour leur vente, selon le communiqué de presse.

Le musée Middle East Conflicts Wall pourra également rester à l’intérieur du bâtiment Illinois Valley Cellular si la ville devait l’acheter, selon le communiqué de presse.