Marseille en pourparlers avec Barcelone sur Konrad De La Fuente de l’USMNT

Marseille est en pourparlers avec Barcelone au sujet d’un transfert pour le joueur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Konrad De La Fuente, ont confirmé des sources à ESPN.

De La Fuente, 19 ans, devrait rejoindre la partie française en prêt initialement avec une clause incluse pour qu’elle rende l’accord permanent l’été prochain pour environ 5 millions d’euros.

Les deux clubs négocient toujours les détails du transfert, notamment si cette clause sera facultative ou obligatoire et si le Barça conservera la possibilité de signer à nouveau l’ailier à l’avenir.

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

ESPN a rapporté en avril que le Barça était prêt à écouter les offres pour De La Fuente cet été, avec un intérêt venant d’Espagne, d’Allemagne et de France.

Le natif de Miami a été en marge de la première équipe cette saison, faisant deux apparitions en Ligue des champions, mais il n’a pas encore fait ses débuts en Liga.

Après l’arrivée de Sergio Aguero et la possible signature de Memphis Depay, que le Barça espère obtenir grâce à un transfert gratuit de Lyon, De La Fuente est sur le point de descendre plus bas dans la hiérarchie sous la direction de l’entraîneur Ronald Koeman.

Des sources ont déclaré à ESPN que le club et le joueur conviennent qu’il est devenu trop grand pour l’équipe B, qui joue dans la troisième division espagnole, et qu’il doit jouer au football régulièrement la saison prochaine.

Konrad De La Fuente a fait ses débuts à l’USMNT en novembre. Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/Getty Images

Marseille, qui appartient à l’homme d’affaires américain Frank McCourt, s’est imposé comme le favori pour le signer ce week-end.

L’entraîneur Jorge Sampaoli a même téléphoné à De La Fuente, qui est au Barça depuis 2013, pour expliquer comment il s’intégrera dans ses projets au club français et quel serait son rôle.

Marseille a terminé cinquième de Ligue 1 en 2020-21 et sera en Ligue Europa la saison prochaine.

S’adressant à ESPN en mai, De La Fuente – qui a fait ses débuts à l’USMNT en novembre – a expliqué à quel point il avait parfois été difficile cette année de rebondir entre la première équipe et l’équipe B, laissant entendre qu’il serait ouvert à un nouveau défi. .