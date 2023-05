Marseille commémore 3 vétérans morts au service de la guerre du Vietnam et reconsacre des autoroutes – Shaw Local

Debbie Sapp a été honorée la communauté de Marseille se souviendra de son frère le sergent-chef. Jon Charles Sapp, avec la CPS. Norman Treet et le Sgt. Michael Vangelisti, qui sont tous morts alors qu’ils servaient activement pendant la guerre du Vietnam.

Elle était l’une des nombreuses familles et amis qui ont assisté à la cérémonie de lundi et partagé des souvenirs de Sapp, Treest et Vangelisti à la Légion américaine de Marseille pour renommer trois autoroutes en leur honneur.

David Raikes présente Debbie Sampson, sœur de la CPS. Norman Treet lors de la cérémonie d’inauguration du mémorial, le lundi 29 mai 2023, à la Légion américaine de Marseille. (Derek Barichello)

Sapp a déclaré que les membres de la famille, comme elle-même, vivent chaque jour avec les souvenirs du sacrifice de leurs proches.

« La liberté n’est pas gratuite », a-t-elle dit, pointant un affichage avec ces mots. « J’ai l’impression que les petites villes des États-Unis comprennent mieux cela, car chaque fois que quelqu’un est pris, cela affecte tous les membres de la communauté parce qu’ils les connaissent. »

Pour leur service à leur pays, Main Street vers le sud sera le sergent-chef. Autoroute commémorative Jon Sapp; L’US 6 se dirigeant vers l’est vers Morris sera nommé Sgt. Autoroute commémorative Michael Vangelisti; et l’US 6 allant vers l’ouest vers Ottawa sera nommé SPC. Route commémorative de Norman Tree.

Les résolutions ont été adoptées par l’Assemblée générale de l’Illinois et signées par le gouverneur JB Pritzker, puis lues à haute voix lors de la présentation de lundi.

«Leur héritage perdure», a déclaré le représentant de l’État Lance Yednock (D-Ottawa), qui a présenté les résolutions à la Chambre.

La ville de Marseille a également adopté des résolutions en l’honneur des trois vétérans. Le commissaire de Marseille, Bobby Kaminski, a déclaré que la ville s’était récemment fait appeler la « ville du souvenir », abritant également le mur des conflits au Moyen-Orient près de la rivière Illinois. Il a déclaré que la ville se concentrait sur le fait de rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour les États-Unis

Gary Bruno, maintenant de Granville, se souvient d’avoir servi aux côtés de Treest en tant que médecin au Vietnam. Ils ont servi ensemble à l’entraînement au Texas, ont volé ensemble de l’aéroport O’Hare de Chicago vers la Californie, puis le Vietnam. Bruno a soigné la blessure de Treest qui s’avérerait fatale.

« On m’a dit de ne pas me faire d’amis au Vietnam, mais c’était impossible (pour Treest) », a déclaré Bruno.

La sœur de Treeest, Debbie Sampson, et d’autres membres de la famille ont assisté à la cérémonie lundi

Ron Hickey a déclaré qu’il se souvenait d’avoir été à l’école secondaire d’Ottawa avec Treest et le surintendant les informant de la guerre en Asie du Sud-Est, disant aux élèves que beaucoup d’entre eux serviront et certains d’entre eux ne reviendront pas.

« Les médecins sont les plus courageux sur le champ de bataille », a déclaré Hickey à propos de Treest, qui est retourné au combat après avoir été blessé une fois. « Norman ne sera jamais oublié. »

Hickey a ensuite montré un bracelet portant le nom de Treest aux personnes présentes : « Je porte Norman tous les jours.

Mary Ann et Richard Vangelisti, cousins ​​germains de Michael Vangelisti, ont déclaré que le père du sergent avait tenté de le persuader de ne pas s’enrôler, après que son père ait été prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le duo père et fils restaurait ensemble une moto Harley Davidson et Michael a dit à son père qu’il s’enrôlerait dans l’armée de l’air et rentrerait chez lui. Travaillant sur un navire de combat fantôme au Vietnam, l’avion de Michael s’est écrasé dans l’exercice de ses fonctions en raison d’un dysfonctionnement de son équipement.

Mary Anna et Richard, avec plusieurs autres cousins ​​​​présents lundi, ont déclaré grâce à la commémoration de l’autoroute « Michael ne sera jamais oublié ».

Le projet a été orchestré par David Raikes, l’historien de la poste Hank Roe et la poste.

Roe a lu des articles de Washington DC honorant Sapp avec plusieurs récompenses, dont la Silver Star pour bravoure en action, la Bronze Star Medal, la Air Medal, la Purple Heart et la Good Conduct Medal, entre autres.

« Le sergent d’état-major. Sapp s’est distingué par sa bravoure dans l’action engagée dans des opérations militaires … » Roe a lu dans les journaux. » … À cette date, alors qu’il effectuait un balayage à travers un dense bosquet de palmiers nipa, son peloton a subi d’intenses tirs d’armes automatiques et semi-automatiques du puits -bunkers cachés et bien camouflés à l’avant. Réagissant immédiatement au danger, le Sgt. Sapp a commencé à diriger le contre-feu de son escouade pour tenter de faire taire l’ennemi. Soudain, une grenade à main a été lancée depuis un bunker ennemi, blessant grièvement trois des membres de son escouade. sergent. Sapp a repéré l’emplacement du bunker et a rampé vers les soldats hostiles et les a engagés à moins de 5 mètres. À dix mètres de sa position, il a repéré un autre bunker et y a lancé des grenades à fragmentation.

Roe a déclaré que Sapp avait été tué en revenant à son élément principal par un tireur d’élite ennemi.

« Main Street s’appellera Jon Sapp Memorial Highway », a déclaré Roe. « Il ne sera pas oublié. »