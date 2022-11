Marseille 1 – 2 Tottenham

Tottenham disputera les huitièmes de finale de la Ligue des champions après que la tête de Clément Lenglet en seconde mi-temps et la frappe de Pierre-Emile Hojbjerg dans les arrêts de jeu ont arraché une victoire spectaculaire 2-1 à Marseille lors d’une nuit sens dessus dessous en Provence.

Les Spurs ont été submergés au Stade Vélodrome au cours d’une première mi-temps insipide au cours de laquelle ils n’ont pas réussi à rassembler une touche dans la surface de réparation de leurs adversaires – et Marseille a mérité de prendre les devants dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsqu’un petit corner a été accroché par Jordan Veretout et dirigé à domicile par l’ancien défenseur de Newcastle Chancel Mbemba.

Les Spurs, qui ont perdu l’attaquant Son Heung-min à cause d’une blessure à la tête dans une période d’ouverture torride, étaient une équipe différente après la pause et ont pris le contrôle après l’égalisation de Lenglet.

Hojbjerg a frappé la barre transversale pour les visiteurs mais Marseille aurait dû marquer tard lorsque Sead Kolasinac a raté un but ouvert d’une tête. Hojbjerg a ensuite scellé la victoire dans les arrêts de jeu pour placer Tottenham en tête du groupe et laisser Marseille, qui à un moment de la soirée était en tête, en quatrième position et hors d’Europe.

Ailleurs dans le groupe D, l’Eintracht Francfort est revenu par derrière pour battre le Sporting CP et passer de la troisième à la première place lors d’une nuit palpitante de football européen qui a basculé dans un sens puis dans l’autre.

Et après?

Tottenham a encore trois matches avant la Coupe du monde. Ils affronteront Liverpool le Super Sunday ce week-end, en direct sur Sky Sports à partir de 16h; coup d’envoi 16h30. Ils affronteront ensuite Nottingham Forest en Coupe Carabao le mercredi 9 novembre avant leur dernier match de Premier League contre Leeds le samedi 12 novembre ; coup d’envoi 15h.

Marseille a deux autres matches de Ligue 1 avant la pause – ils affronteront Lyon dimanche avant un déplacement à Monaco le dimanche 13 novembre.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu le lundi 7 novembre à 11 heures à la Maison du football européen au siège de l’UEFA en Suisse.