Marsch suivra-t-il Gerrard sans emploi alors que les fans perdent patience?

Steven Gerrard n’a duré que 11 mois en tant que manager d’Aston Villa. Jesse Marsch pourrait passer par Leeds United après un mandat encore plus court, les fans du club se retournant contre l’ancien entraîneur du RB Leipzig lors des derniers matchs, bien qu’il n’ait été en charge que pendant huit mois.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Gérer une équipe de Premier League devient de plus en plus difficile à tous les niveaux – même Thomas Tuchel a perdu son emploi à Chelsea plus tôt cette saison, un peu plus d’un an après avoir remporté la Ligue des champions. Mais réussir dans des clubs qui entrent dans la saison car ni les challengers au titre ni les candidats à la relégation ne semblent être devenus le défi le plus difficile de tous.

2 Connexe

Tous ces entraîneurs employés par les soi-disant Big Six savent exactement ce qui se passera s’ils ne réussissent pas, mais ils entrent au moins dans le travail en sachant qu’ils travaillent pour des clubs avec le pouvoir financier et l’attrait pour les signatures potentielles d’avoir une chance. d’atteindre leurs objectifs. Et à l’autre bout, dans les clubs qui ont été promus ou qui acceptent que la survie en Premier League soit leur seule mesure de succès, le manager a un objectif simple : rester debout. Le licenciement de Scott Parker à Bournemouth cinq matchs dans la saison, après avoir obtenu une promotion en Premier League trois mois plus tôt, était dû à sa remise en question publique répétée de la stratégie de recrutement du club plutôt qu’à une longue période de mauvais résultats bien qu’une défaite 9-0 à Liverpool a presque certainement scellé son destin.

Pourtant, des équipes comme Villa, Leeds et Everton , qui s’est débarrassé de Rafa Benitez après sept mois la saison dernière après que l’ancien patron de Liverpool ait perdu 10 des 22 matchs en charge, est dans une position peu enviable. Ils ont des histoires fières, d’énormes bases de fans et des ambitions pour recréer les succès du passé, mais manquent de ressources ou de patience pour jouer le long jeu et construire de bas en haut.

Terminer 10e peut être un signe de progrès dans de tels clubs, mais seulement s’il s’agit d’un tremplin pour plus grand, meilleur et plus haut la saison suivante. À moins que vous ne soyez une équipe comme Newcastle United, un autre club qui cherche à recréer des moments plus positifs du passé mais qui a la solidité financière pour construire aujourd’hui et demain, il est presque impossible de réussir si vous êtes dans ce juste milieu de Premier clubs de la ligue.

Jesse Marsch a gardé Leeds United en Premier League la saison dernière, mais ils sont maintenant dans la zone de relégation. Stu Forster/Getty Images

Gerrard a découvert cela à ses dépens à Villa, perdant son emploi après 40 matchs en charge au cours desquels il en a remporté 13 et en a perdu 19. L’ancien capitaine de Liverpool ne peut pas affirmer qu’il a réussi à Villa Park, mais le club n’a investi que 63 millions de livres sterling sur de nouvelles recrues cet été (plus 27 millions de livres sterling sur l’arrière Lucas Digne en janvier) et son plus gros transfert, le défenseur de 28 millions de livres sterling Diego Carlos, est absent depuis le deuxième match de la saison en raison d’une blessure. Le pari de Gerrard sur Philippe Coutinho n’a pas fonctionné, la signature estivale de 18 millions de livres sterling de Barcelone n’ayant pas eu d’impact après une première période brillante en prêt la saison dernière. Mais pour un club de la stature et de l’ambition de Villa, les dépenses estivales pour de nouveaux joueurs n’étaient probablement jamais transformatrices.

C’est une histoire similaire à Leeds, où Marsch a perdu le milieu de terrain Kalvin Phillips (à Manchester City) et l’attaquant Raphinha (Barcelone) pour des frais totalisant près de 100 millions de livres sterling, tandis que la signature du record du club, Daniel James, a également été prêtée à Fulham. L’équipe de recrutement d’Elland Road les a remplacés par une variété de joueurs avec peu ou pas d’expérience en Premier League tels que Brenden Aaronson, Luis Sinisterra, Tyler Adams et Rasmus Kristensen. N’ayant évité la relégation que le dernier jour de la saison dernière, Leeds a sans doute entamé cette saison avec une équipe plus faible après avoir permis à trois joueurs clés de partir cet été, il n’est donc pas surprenant que l’équipe de Marsch soit en difficulté et maintenant dans les trois derniers.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain senior de l’ESPN FC, Mark Ogden.

Mais Leeds, comme Villa, a une histoire trop fière pour que ses fans acceptent des combats annuels contre la relégation. Le problème est qu’aucun club n’est encore assez solide financièrement pour pouvoir chasser de nouvelles gloires avec le type d’investissement, sur et en dehors du terrain, qui permet à Eddie Howe de faire des progrès aussi rapides à Newcastle.

Gerrard est allé après que les fans se soient retournés contre lui à Fulham la semaine dernière, scandant “Vous vous faites virer le matin” alors qu’ils regardaient leur équipe perdre 3-0 à Craven Cottage. Marsch a été soumis à la même colère des supporters après que son équipe ait également perdu 3-2 à domicile contre Fulham dimanche.

Entendre les fans chanter le nom d’un ancien manager est un autre mauvais signe, et Marsch a entendu le nom de Marcelo Bielsa scandé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Des sources ont déclaré à ESPN vendredi que Marsch n’était pas en danger imminent de perdre son emploi à Elland Road, mais la direction de la Premier League est axée sur les sables mouvants des résultats et le soutien des supporters. Marsch est en territoire négatif dans ces deux indicateurs clés.

C’était la même histoire pour Gerrard qui, arrivé à Villa Park en grande pompe en novembre dernier après avoir prouvé ses références en guidant les Rangers vers le titre de Premiership écossaise en 2021, a été renvoyé quelques minutes après la défaite 3-0 à Craven Cottage jeudi dernier. Celui que Villa nommera pour remplacer Gerrard découvrira les mêmes problèmes et il pourrait également y avoir un nouvel entraîneur à Leeds bientôt chargé de combler le fossé entre les attentes et la réalité.

Mais si les clubs nomment des managers et ne parviennent pas à recruter des joueurs suffisamment bons pour faire la différence, ce sera toujours une histoire de rendements décroissants suivis d’un autre lancer de dés managériaux.