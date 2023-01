Marsch et Leeds obtiennent un match nul dans le match dramatique de West Ham

Leeds et West Ham ont disputé un match passionnant mercredi soir, un événement courant pour Jesse Marsch et les fans d’Elland Road. Certains bons, certains mauvais, mais Leeds est indéniablement divertissant. Le match de West Ham n’était pas différent.

Les hommes de Marsch ont rapidement pris l’avantage à la 28e minute du match. Wilfried Gnonto a marqué son tout premier but en Premier League. Le phénomène de 19 ans a mis une finition féroce passé Lukasz Fabianski et dans le fond du filet.

La défense de Leeds laisse tomber Marsch contre West Ham

À la manière typique de Leeds, les Blancs se sont avérés être des hôtes gracieux. West Ham a marqué les deux buts suivants. Le premier venant d’un penalty juste avant la pause de la mi-temps et le second juste une minute après le début de la seconde mi-temps. Lucas Paqueta a égalisé le score sur place, tandis que Gianluca Scamacca a donné l’avantage aux Hammers avec un tir clinique à longue distance.

Néanmoins, Leeds a riposté pour égaliser le match plus tard dans la mi-temps. Rodrigo a enroulé son pied autour du ballon et l’a placé dans le coin inférieur depuis le bord de la surface. C’était le 10e but de l’Espagnol en Premier League cette saison.

Les deux équipes ont eu d’excellentes occasions de prendre les trois points en fin de match. Michail Antonio n’a pas réussi à centrer dans la surface pour West Ham, tandis que Fabianski a réalisé un arrêt incroyable dans le temps additionnel pour empêcher une tête de Rodrigo. Le match s’est finalement terminé 2-2.

Entrant dans le match à Elland Road, Leeds n’avait remporté aucun de ses trois précédents matches de Premier League. Cependant, ils trouvent généralement le fond du filet. En fait, les Blancs ont maintenant marqué plusieurs buts lors de cinq de leurs sept derniers matches de championnat. Bien qu’ils n’aient eu aucun problème à marquer, Leeds a également accordé le quatrième plus grand nombre de buts dans l’élite anglaise.

Marsch dit que la direction est “stressante”

Marsch a parlé du stress lié à la gestion de l’équipe. “C’est stressant au-delà de toute croyance”, a déclaré Marsch. “J’essaie de profiter des moments et d’être là pour l’équipe et ce dont elle a besoin, mais je déteste le stress.”

“Le plaisir réside dans les gens, les joueurs et les relations que nous entretenons, les membres du personnel et le personnel élargi. Il n’y a rien de mieux que de se tenir debout dans [technical area] avant le [first] sifflet – c’est exactement là où vous voulez être. Mais c’est aussi horrible.

Marsch a également été averti tard dans le match de West Ham pour dissidence. L’Américain est peut-être sur une glace mince avec les cuivres du club faute de résultats, mais il a fait de Leeds l’une des équipes les plus intéressantes de la ligue.

PHOTO : IMAGO / PA Images