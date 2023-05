Marsch et Armas de retour à Chicago avec un poste à l’USMNT toujours ouvert

L’ancien manager de Leeds Jesse Marsch et l’assistant Chris Armas sont désormais tous deux disponibles pour le poste de l’USMNT. Après que Leeds ait limogé Jesse Marsch plus tôt cette année, Armas est resté à Leeds en tant qu’assistant. Cependant, Marsch a fait venir Armas 12 jours seulement avant que le premier ne soit limogé. Puis, quand Javi Gracia est arrivé, Armas a eu peu d’impact en termes de coaching. Avec Sam Allardyce maintenant à Elland Road, Leeds et Armas se sont officiellement séparés.

L’athlétisme rapporte que Marsch et Armas vont tous les deux assister à un match des Chicago Fire cette semaine. Le club MLS a un match nul à l’US Open Cup contre St. Louis CITY. Ensuite, il joue à nouveau contre Saint-Louis, cette fois en championnat, le week-end. Marsch et Armas ont tous deux joué ensemble pour le Chicago Fire à l’époque où ils jouaient. Ensuite, Armas a été la doublure de Marsch aux Red Bulls de New York, où Marsch a été le manager pendant trois ans et demi. Armas a remplacé Marsch à la fin de cette période.

Le fait que la paire assiste à des matchs à Chicago est particulièrement intéressant. Oui, c’est là qu’Armas et Marsch font tous deux partie de leur carrière de joueur. Cependant, c’est aussi l’emplacement du siège social de US Soccer. Par conséquent, la paire pourrait rencontrer le nouveau directeur sportif de l’USSF, Matt Crocker. Rien n’est confirmé quant à savoir si Marsch et Armas rencontreront ou non US Soccer pour le travail de l’USMNT. Quoi qu’il en soit, les deux sont de bons candidats pour le poste.

US Soccer peut désormais regarder Marsch et Armas pour l’USMNT

La vacance au poste d’entraîneur-chef est le sujet le plus brûlant pour le football américain. Dans le passé, la présidente de la Fédération, Cindy Parlow Cone, a déclaré à de nombreuses reprises qu’elle et la Fédération attendraient un nouveau directeur sportif avant de penser à un entraîneur-chef de l’USMNT. Raison d’être, elle voulait que le directeur sportif ait son mot à dire dans la décision finale.

Maintenant que Crocker est dans ce rôle, la prochaine étape naturelle serait un entraîneur-chef. Marsch et Armas ne sont pas seuls dans la course au poste de l’USMNT. Les noms de cette chasse vont de Patrick Viera et Thierry Henry à José Mourinho et Jim Curtin. Bien sûr, Gregg Berhalter reste candidat pour conserver le poste.

Le relais de Leeds s’effondre pour Marsch

Marsch a toujours eu une tâche difficile à Leeds. Il a remplacé une légende du club à Marcelo Bielsa, que le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, a limogé avec le club menaçant de relégation.

Après avoir réussi à maintenir le club en place la saison dernière, Leeds a soutenu Marsch avec plus de 150 millions de dollars sur les transferts entrants. Leeds a perdu Kalvin Phillips et Raphinha. Pourtant, en faisant venir Brenden Aaronson, Wilfriend Gnonto, Tyler Adams, Weston McKennie, Marc Roca et plus encore. Cela n’a pas fonctionné et Leeds a coulé avec deux victoires en six mois.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto